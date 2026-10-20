Maltempo, allerta arancione in Liguria: piogge e temporali sul Centro-Nord

Allerta arancione in Liguria per martedì 20 ottobre , mentre una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali sul Centro-Nord . L’avviso è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte.

Dalle prime ore di domani sono previste piogge su Piemonte , Liguria , Emilia-Romagna e Toscana . I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con forte intensità , forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Secondo le valutazioni disponibili, gli eventi meteorologici potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche . Il quadro viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni.

Per la giornata di martedì 20 ottobre è stata valutata un’allerta arancione sui settori di ponente e centrale della Liguria. L’allerta è invece gialla in Umbria, Lazio, sul restante territorio ligure e in alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.