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Maltempo, allerta arancione in Liguria: piogge e temporali sul Centro-Nord

20 ottobre 2026 | 08:42
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di Redazione

Redazione

Maltempo, allerta arancione in Liguria: piogge e temporali sul Centro-Nord

Allerta arancione in Liguria per martedì 20 ottobre: la perturbazione atlantica porta piogge e temporali sul Centro-Nord.

Allerta arancione in Liguria per martedì 20 ottobre, mentre una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali sul Centro-Nord. L’avviso è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte.

Perturbazione atlantica e precipitazioni previste

La perturbazione, attualmente sul Mediterraneo occidentale, si muove verso Levante. Nel corso della prossima notte inizierà a interessare l’Italia con precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sui settori nord-occidentali e poi in estensione a gran parte del Centro-Nord.

Dalle prime ore di domani sono previste piogge su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Secondo le valutazioni disponibili, gli eventi meteorologici potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. Il quadro viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni.

Allerta arancione in Liguria e allerta gialla in sette regioni

Per la giornata di martedì 20 ottobre è stata valutata un’allerta arancione sui settori di ponente e centrale della Liguria. L’allerta è invece gialla in Umbria, Lazio, sul restante territorio ligure e in alcuni settori di Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile. Il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione insieme alle autorità locali.