Maltempo e calo termico: rovesci e temporali in Italia fino a venerdì 23 ottobre

Maltempo in Italia fino a venerdì 23 ottobre, con rovesci e temporali, schiarite giovedì e calo termico al Nord.

Il maltempo continuerà a interessare l’Italia fino a venerdì 23 ottobre, con rovesci e temporali alternati a brevi schiarite. È previsto anche un calo termico, più evidente al Nord nella giornata di venerdì.

Mercoledì 21 ottobre: instabilità diffusa

Al Nord il tempo resterà molto instabile o perturbato, con rovesci e temporali localmente intensi. Sono attese alcune aperture sul Piemonte e sull’Emilia Romagna. Le temperature massime saranno comprese tra 17 e 22 °C.

Al Centro si prevede una spiccata instabilità, con fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio a partire dalla Toscana. Le massime oscilleranno tra 18 e 23 °C, in calo.

Al Sud migliorerà in Sardegna, mentre sulle altre regioni saranno possibili piovaschi e temporali locali, anche intensi in Campania. Temperature in lieve diminuzione da ovest, con valori massimi tra 20 e 24 °C.

Giovedì 22 ottobre: fenomeni in esaurimento

Al Nordest l’instabilità residua sarà in esaurimento, con un aumento del sole dal pomeriggio. Sulle altre zone il tempo sarà soleggiato già dal mattino. Le temperature resteranno stabili, con massime tra 17 e 22 °C.

Al Centro gli ultimi piovaschi interesseranno l’Adriatico e si esauriranno entro il pomeriggio. Prevarranno condizioni più soleggiate sulle regioni tirreniche. Al Sud sono attesi variabilità e qualche isolato piovasco sul basso Tirreno, in arrivo anche su Molise e Puglia tra pomeriggio e sera.

Venerdì 23 ottobre: nuovo passaggio instabile

Le nubi aumenteranno da ovest al Nord, con piovaschi dal pomeriggio su est Liguria, Emilia e Lombardia, in estensione verso est entro sera. Le temperature saranno in calo, con massime tra 16 e 20 °C.

Al Centro è previsto un nuovo transito instabile dal pomeriggio, con qualche piovasco sull’alta Toscana in trasferimento verso Umbria e Lazio. Il Sud resterà in prevalenza soleggiato, ma con nubi in aumento da ovest e un isolato piovasco sulla Sardegna.