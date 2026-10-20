Messina: l’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps crea valore e rispetterà Siena

Carlo Messina conferma la fiducia nell’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena e nelle valutazioni dell’Antitrust. Intervenendo al Forum Coldiretti di Roma, il consigliere delegato ha sostenuto che l’operazione «crea valore» per gli azionisti delle due banche e per i clienti.

Rispetto per Siena e sicurezza nazionale

Messina ha assicurato che Intesa Sanpaolo garantirà il massimo rispetto per il territorio di Siena, richiamando i benefici che, secondo il manager, le precedenti acquisizioni del gruppo hanno prodotto per territori e stakeholder.

Il banchiere ha inoltre attribuito all’operazione una dimensione istituzionale, parlando di sicurezza nazionale. Ha spiegato di considerare Intesa Sanpaolo non soltanto come un’azienda, ma anche come «un’istituzione e un pilastro della sicurezza nazionale del Paese».

Nel quadro dell’acquisto di Mps, Messina ha indicato anche un ruolo di salvaguardia del risparmio nazionale. «Il risparmio delle famiglie è la nostra tripla A», ha affermato, collegando la solidità finanziaria del Paese alla tutela dei depositi.

Mediobanca, Generali e la manovra

Tra gli altri temi, il consigliere delegato ha definito strategica la messa in sicurezza di Mediobanca per garantire l’indipendenza di Generali. Ha richiamato l’ipotesi di una partecipazione del 13,5% nella compagnia assicurativa e citato, tra gli altri soci rilevanti, UniCredit, Delfin, Caltagirone e Benetton.

Sulla legge di bilancio, Messina ha giudicato il momento del Paese «complicato» e ha valutato positivamente l’approccio di Giorgetti alla tenuta dei conti. Ha però contestato un contributo fiscale concentrato sulle banche, sostenendo che il peso debba essere valutato considerando tutte le aziende con utili superiori ai 500 milioni.

Il manager ha infine criticato la governance dell’Unione europea, definendola «barocca» e chiedendo più rapidità negli investimenti, processi decisionali semplificati e risorse orientate alla crescita e alla riduzione della povertà.