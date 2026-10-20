Mondiale Sup Sabaudia 2026, parere favorevole del Lazio ai 150mila euro
Mondiale Sup Sabaudia 2026: la V commissione del Lazio approva all’unanimità il finanziamento di 150mila euro a Lazio Crea.
La V commissione del Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità il parere favorevole sulla delibera relativa alla partecipazione della Regione al Mondiale Sup Sabaudia 2026. Il provvedimento riguarda la finalizzazione di un finanziamento da 150mila euro.
Il finanziamento a Lazio Crea
La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, presieduta da Mario Luciano Crea, ha esaminato lo schema di deliberazione sulla manifestazione internazionale “2026 Icf stand up paddling world championships – Mondiale Sup Sabaudia 2026”. Alla seduta ha partecipato, in rappresentanza della Giunta regionale, Sonia La Rocca.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato che i 150mila euro risultano già impegnati a favore di Lazio Crea per la realizzazione dei mondiali di Sup, organizzati dalla Federazione italiana canoa kayak. La manifestazione si è svolta sul lago di Sabaudia dal 14 al 18 ottobre. Secondo quanto riferito durante la seduta, l’Italia ha conquistato anche una medaglia d’oro.
La decisione sull’evento
L’evento avrebbe dovuto svolgersi in Sicilia. All’inizio del 2026, tuttavia, la International canoe federation lo ha assegnato a Sabaudia a causa dell’emergenza climatica sull’isola.
Dopo il parere favorevole della commissione, il provvedimento torna ora all’attenzione della Giunta regionale, che dovrà esprimersi per il via libera definitivo.
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