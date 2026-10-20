Mondiale Sup Sabaudia 2026, parere favorevole del Lazio ai 150mila euro

La V commissione del Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità il parere favorevole sulla delibera relativa alla partecipazione della Regione al Mondiale Sup Sabaudia 2026 . Il provvedimento riguarda la finalizzazione di un finanziamento da 150mila euro .

La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo, presieduta da Mario Luciano Crea, ha esaminato lo schema di deliberazione sulla manifestazione internazionale “2026 Icf stand up paddling world championships – Mondiale Sup Sabaudia 2026”. Alla seduta ha partecipato, in rappresentanza della Giunta regionale, Sonia La Rocca.