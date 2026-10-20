Muratella, primo ospedale pubblico veterinario: parte il conto alla rovescia

Roma, 20 ottobre 2026 – Un pronto soccorso veterinario, due sale operatorie, spazi per la degenza e laboratori diagnostici. Prende forma a Muratella il primo ospedale veterinario pubblico di Roma, destinato all’assistenza degli animali ospitati nelle strutture comunali. I lavori, che interessano una superficie di 916 metri quadrati, dovrebbero concludersi entro la fine del 2026. Intanto Roma Capitale ha pubblicato un avviso pubblico per la donazione di attrezzature, macchinari e beni strumentali necessari ad allestire la struttura.

L’iniziativa è aperta a cittadini, imprese, associazioni, fondazioni, università e altri soggetti pubblici e privati interessati a contribuire al progetto. Le donazioni potranno comprendere strumentazioni nuove oppure usate, purché funzionanti e compatibili con le esigenze dell’ospedale.

Ospedale veterinario di Muratella, come sarà la struttura

Il nuovo ospedale si svilupperà su 916 metri quadrati, organizzati in tre aree comunicanti tra loro, ciascuna destinata a specifiche attività sanitarie.

La prima ospiterà un pronto soccorso veterinario con infermeria, mentre la seconda sarà dedicata alle attività chirurgiche, con due sale operatorie e spazi per la degenza post-operatoria.

La terza area comprenderà invece laboratori radiografici e di analisi, necessari per gli accertamenti diagnostici e il supporto alle cure.

L’obiettivo dell’amministrazione capitolina è dotare la città di una struttura pubblica in grado di offrire assistenza veterinaria agli animali presenti nei canili comunali.

Il completamento dei lavori è previsto entro dicembre, mentre non è stata ancora comunicata una data precisa per l’entrata in funzione dell’ospedale.

Donazioni per l’ospedale veterinario: chi può partecipare

Per accompagnare l’allestimento della nuova struttura, Roma Capitale ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse alla donazione di attrezzature e macchinari.

L’iniziativa si rivolge a una platea ampia di potenziali donatori: persone fisiche, imprese, cooperative, consorzi, fondazioni, associazioni, enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e aziende del settore sanitario e veterinario.

Potranno essere proposti beni nuovi e usati, a condizione che siano funzionanti e rispondano alle necessità operative dell’ospedale.

L’avviso non prevede una scadenza, rimanendo aperto per consentire la partecipazione degli interessati.

Il bando e le informazioni per presentare una manifestazione di interesse sono disponibili sul <Link url=”https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1654461” title=”sito ufficiale di Roma Capitale”/>.

Alfonsi: “Il primo ospedale veterinario pubblico di Roma sta prendendo forma”

A illustrare lo stato di avanzamento del progetto è l’assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, che sottolinea il valore della collaborazione tra amministrazione e cittadini.

“Il primo ospedale veterinario pubblico di Roma sta prendendo forma, sono ormai in fase di ultimazione i lavori, così come la redazione del Piano di gestione. Si tratta di un percorso collettivo, che stiamo compiendo per garantire il diritto alla cura anche agli animali ospiti delle strutture di Roma Capitale”.

La pubblicazione dell’avviso rappresenta, secondo Alfonsi, un ulteriore passaggio verso la realizzazione del progetto.

“Oggi aggiungiamo a questo percorso anche un altro tassello: è pubblico il bando per la donazione di attrezzature mediche, all’insegna della collaborazione e valorizzando la partecipazione di enti, imprese e cittadini”.

L’assessora richiama inoltre le iniziative già avviate dall’amministrazione per la tutela degli animali, dalle campagne di sensibilizzazione alla recente internalizzazione del servizio di gestione dei due canili comunali di viale Marconi e Muratella.

“Il benessere degli animali è un tema primario per questa Amministrazione: dalle campagne di sensibilizzazione fino alla recente internalizzazione del servizio di gestione dei due canili comunali di Viale Marconi e Muratella. Ma fondamentale è anche il contributo delle persone, per diffondere a pieno i valori del rispetto e della cura: proprio ispirandoci a questi principi abbiamo deciso di coinvolgere la cittadinanza per questa nuova importante sfida”, conclude Alfonsi.

Palmieri e Prestipino: “Un progetto di comunità”

Anche il presidente della Commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri, evidenzia il ruolo che le donazioni potranno avere nell’allestimento dell’ospedale.

“La pubblicazione dell’avviso per la donazione di attrezzature mediche rende il nuovo ospedale veterinario di Muratella un vero progetto di comunità. Chiamiamo a raccolta cittadini, imprese, enti e associazioni per costruire insieme una rete di solidarietà e partecipazione concreta a favore degli animali, dei loro diritti, del loro benessere”.

Palmieri sottolinea inoltre come il contributo dei diversi soggetti possa aiutare a dotare la struttura delle attrezzature necessarie per garantire cure adeguate agli animali.

Soddisfazione anche da parte della garante per la Tutela e il Benessere degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

“Accolgo con grande favore l’iniziativa di Roma Capitale e dell’assessorato all’Ambiente della pubblicazione di un bando che consentirà la donazione di attrezzature, macchinari e beni strumentali da destinare all’ospedale veterinario pubblico di Muratella, i cui lavori sono in via di ultimazione”.

La garante evidenzia soprattutto le prospettive per i cani e i gatti ospitati nelle strutture comunali, che potranno beneficiare dei servizi sanitari previsti dal nuovo presidio.

Lavori entro il 2026, poi l’allestimento dell’ospedale

La realizzazione dell’ospedale veterinario pubblico di Muratella procede dunque su due fronti: il completamento degli interventi edilizi e la predisposizione delle attrezzature necessarie alle attività sanitarie.

Parallelamente è in fase di ultimazione anche il Piano di gestione, mentre l’amministrazione prevede una campagna di comunicazione dedicata per promuovere le donazioni.