Oltre 119 milioni di euro di commesse navali per Somec

Somec ottiene oltre 119 milioni di euro di commesse nel glazing navale: Horizons fornirà sistemi vetrati e Avsw, con attività tra il 2028 e il 2040.

Somec rafforza il portafoglio ordini nel glazing navale con nuove commesse per oltre 119 milioni di euro. Gli incarichi riguardano la fornitura di sistemi vetrati e componenti architettonici destinati a una nuova serie di navi da crociera.

Le attività saranno eseguite dalla divisione Horizons e coinvolgeranno inizialmente due unità, con ulteriori navi eventualmente aggiunte attraverso l’esercizio delle opzioni previste dal programma.

Ordini per una nuova serie di navi da crociera

Le navi sono attualmente in costruzione presso un cantiere francese e sono destinate a una delle principali compagnie crocieristiche internazionali. Il progetto prevede attività di fornitura e installazione distribuite su un arco temporale pluriennale.

Le consegne e le ricadute economiche sono attese tra il 2028 e il 2040. L’orizzonte esteso offre a Somec una visibilità industriale di lungo periodo e consolida la presenza del gruppo nel segmento delle costruzioni crocieristiche internazionali.

Sistemi vetrati, balconi e automazione

Horizons contribuirà alla definizione dell’involucro architettonico delle navi attraverso sistemi vetrati e componenti destinati ai balconi. Le soluzioni dovranno combinare libertà progettuale, continuità visiva tra spazi interni ed esterni, sicurezza e prestazioni energetiche.

Tra le tecnologie comprese nelle commesse figurano i sistemi Avsw, acronimo di Automatic Vertical Sliding Windows. Si tratta di vetrate con scorrimento verticale automatizzato, progettate per modulare l’apertura delle superfici trasparenti e favorire una maggiore continuità tra gli ambienti interni ed esterni.

Il contributo della divisione sarà quindi integrato direttamente nell’architettura delle navi, con componenti chiamati a rispondere contemporaneamente a esigenze estetiche, funzionali e tecniche.

Un programma con attività fino al 2040

La durata del progetto consente alla divisione Horizons di pianificare capacità produttiva, competenze tecniche e attività di installazione su un periodo superiore a un decennio. Per Somec, le nuove commesse rafforzano il posizionamento nei programmi industriali di lungo periodo.

Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato che gli ordini rappresentano l’incontro tra visione progettuale e competenze industriali specializzate. Secondo quanto riferito dal presidente, il gruppo porterà il proprio know-how in un nuovo programma internazionale, trasformando innovazione tecnologica, efficienza e design in soluzioni per l’architettura navale.

Marchetto ha inoltre indicato una domanda solida e prospettive di sviluppo di lungo periodo per il settore. Le commesse appena acquisite confermano così il ruolo del glazing navale e dei sistemi integrati tra vetro, automazione e componenti architettonici nelle nuove navi da crociera.

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