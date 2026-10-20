Pedopornografia online: 34 arresti e 115 perquisizioni in 56 città

34 persone arrestate e 115 perquisizioni in 56 città italiane: è il bilancio dell’Operazione Hello, vasta attività nazionale contro la pedopornografia online. L’intervento è stato coordinato dalla Procura Distrettuale di Catania e condotto dalla Polizia di Stato con l’impiego di oltre 500 operatori.

L’operazione nazionale

Le perquisizioni, domiciliari e informatiche, hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi contenenti decine di migliaia di file illegali. Gli arrestati risiedono in diverse province italiane e, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, sono tutti uomini di età compresa tra 21 e 59 anni.

Le attività sono state svolte dagli investigatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con la collaborazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale.

Le indagini digitali e le vittime

L’indagine è partita da un’attività sotto copertura su una piattaforma di messaggistica istantanea. Gli specialisti hanno individuato diversi gruppi impegnati nello scambio di materiale pornografico minorile. L’identificazione degli utenti ha richiesto analisi tecniche e approfondimenti investigativi anche all’estero, disposti dalla Procura etnea.

Una parte degli indagati avrebbe utilizzato sistemi di crittografia e servizi di archiviazione cloud per nascondere i contenuti. Le apparecchiature di digital forensic hanno consentito agli investigatori di ricostruire i percorsi digitali, decrittare dati protetti e raccogliere elementi utili all’indagine.

Due degli arrestati, oltre a detenere migliaia di file, avevano immagini e video autoprodotti di abusi sessuali su minori. Le vittime sono già state identificate dagli operatori di polizia. Il materiale sequestrato è ora al vaglio dei magistrati e della Polizia Postale per ulteriori accertamenti e per contribuire all’identificazione delle piccole vittime.