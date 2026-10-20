L'INTERVENTO
San Felice Circeo, la cocaina nascosta in falegnameria: arrestato commerciante
La Guardia di Finanza trova 21 dosi di droga e scopre altri 100 grammi nascosti in un magazzino
San Felice Circeo, 20 ottobre 2026 – Ventuno dosi di cocaina già suddivise e altri 100 grammi circa di droga nascosti in un magazzino adibito a falegnameria. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Latina nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di un commerciante di 55 anni, residente a San Felice Circeo.
Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 124 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Cocaina nascosta nella falegnameria: la scoperta della Guardia di Finanza
Durante i controlli, i militari hanno trovato il commerciante in possesso di 21 dosi di cocaina.
Gli accertamenti sono proseguiti con una perquisizione dell’appartamento dell’uomo, che ha consentito ai finanzieri di individuare un ulteriore quantitativo di stupefacente.
Circa 100 grammi di cocaina erano stati nascosti all’interno di un magazzino utilizzato come falegnameria.
Nello stesso locale, i finanzieri hanno rinvenuto anche due bilance di precisione, cellophane e nastro in teflon, materiale ritenuto funzionale alla preparazione e al confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.
Sequestrati 124 grammi di cocaina, arrestato un 55enne
Al termine dell’operazione, la Guardia di Finanza di Latina ha proceduto al sequestro della droga e del materiale rinvenuto durante la perquisizione.
Per il commerciante di 55 anni è scattato l’arresto in flagranza per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.
Le responsabilità penali dell’indagato dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.