San Felice Circeo, la cocaina nascosta in falegnameria: arrestato commerciante

San Felice Circeo, 20 ottobre 2026 – Ventuno dosi di cocaina già suddivise e altri 100 grammi circa di droga nascosti in un magazzino adibito a falegnameria. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Latina nel corso di un’operazione antidroga che ha portato all’arresto in flagranza di un commerciante di 55 anni, residente a San Felice Circeo.