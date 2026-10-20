Santa Marinella, brucia un ricovero attrezzi: fiamme vicino a un serbatoio di GPL

Santa Marinella, 20 ottobre 2026 – Un incendio è divampato questa mattina, martedì 20 ottobre, nel giardino di un’abitazione in via Marche, dove le fiamme hanno avvolto un ricovero per attrezzi in legno. A rendere particolarmente delicato l’intervento è stata la presenza di una bombola di GPL coinvolta nell’incendio e di un serbatoio di gas situato nelle immediate vicinanze. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha impedito che il rogo si propagasse all’abitazione adiacente e al serbatoio. Non si registrano feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando sul posto sono intervenuti i pompieri della caserma Bonifazi di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17.

Incendio a Santa Marinella, le fiamme nel ricovero attrezzi

All’arrivo dei soccorritori, il manufatto in legno era interessato dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficoltose dalla quantità di materiale stipato all’interno della struttura.

Nonostante le difficoltà, l’incendio è stato domato rapidamente. Durante l’intervento, i pompieri hanno provveduto anche a mettere in sicurezza una bombola di GPL che era stata coinvolta dalle fiamme.

Fiamme vicino al serbatoio di GPL, evitato il coinvolgimento dell’abitazione

Particolare attenzione è stata rivolta alla protezione degli spazi circostanti. Nelle vicinanze del ricovero attrezzi si trovavano infatti un’abitazione e un serbatoio di GPL, che avrebbero potuto essere raggiunti dall’incendio.

Grazie alle operazioni di contenimento e spegnimento, i Vigili del fuoco sono riusciti a impedire la propagazione del rogo, evitando il coinvolgimento sia della casa sia del serbatoio.