Scontri a Milano, Fipe: danni oltre 700mila euro e perdite per i pubblici esercizi

Gli scontri e le devastazioni che hanno colpito diversi pubblici esercizi a Milano tra sabato e domenica hanno provocato oltre 700mila euro di danni materiali. Al conto delle riparazioni si aggiungono i mancati incassi delle attività commerciali e le possibili conseguenze sulla reputazione della città.

A tracciare il bilancio è Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio. «Non ci sono solo gli oltre 700mila euro di danni ai locali, ma anche il mancato incasso di cui bisogna tenere conto e il danno alla reputazione sulla città di Milano», ha dichiarato all’Adnkronos.

Danni ai locali, mancati incassi e difficoltà dei commercianti

Le perdite non riguardano soltanto vetrine, arredi e strutture danneggiate. Secondo Stoppani, a pesare sono anche gli incassi persi in una giornata caratterizzata da importanti flussi di visitatori, provenienti anche dalla provincia milanese.

Il presidente di Fipe-Confcommercio richiama inoltre il rischio che le immagini degli scontri e il clima di insicurezza possano influenzare le scelte di turisti e visitatori, con ricadute sulle attività economiche cittadine.

La valutazione dei danni è ancora in corso. «Stiamo verificando quelli che sono i disastri e cerchiamo di avere un confronto con l’amministrazione comunale e con le forze dell’ordine», ha affermato Stoppani, sottolineando che è prematuro definire una linea d’intervento prima di avere un quadro completo.

Tra le difficoltà ci sono anche quelle degli esercenti costretti a interrompere temporaneamente l’attività. Stoppani ha raccontato di essere entrato in un bar di via Spadari, dove il proprietario, costretto a chiudere per gli scontri, ha espresso rabbia per le scadenze finanziarie che continuano a incombere.

Confronto con il Comune sugli spazi esterni

Un possibile tema di confronto con l’amministrazione comunale riguarda le occupazioni degli spazi esterni concesse ai pubblici esercizi. Si tratta di spazi che comportano un costo per gli esercenti e che, secondo Stoppani, non sono stati pienamente utilizzabili a causa degli eventi.

«Qualche attenzione su quelli che sono i disagi, i costi, il mancato godimento di questi spazi a causa di queste manifestazioni, qualche ragionamento con l’amministrazione lo potremmo anche fare», ha osservato il presidente di Fipe-Confcommercio.

Un eventuale confronto dovrà però inserirsi in un quadro più ampio. La priorità indicata da Stoppani resta il ripristino della sicurezza e della legalità in città, mentre prosegue la verifica delle conseguenze economiche per le attività coinvolte.

Cauzioni per le manifestazioni e dubbi sugli eventi spontanei

Stoppani ha commentato anche l’ipotesi di introdurre una cauzione a carico degli organizzatori delle manifestazioni, come possibile forma di tutela per le attività danneggiate.

Secondo il presidente di Fipe-Confcommercio, la misura potrebbe funzionare soprattutto per manifestazioni con un organizzatore identificabile, ma risulterebbe più difficile da applicare agli eventi improvvisati. «In queste improvvisate un po’ meno: a chi si chiede la cauzione?», ha affermato.

Stoppani ha aggiunto che l’episodio richiamato non era una manifestazione autorizzata, ma un’aggregazione degenerata. Per i commercianti, resta ora la necessità di ripartire, sostenere i costi delle riparazioni e affrontare le perdite legate alla chiusura delle attività.