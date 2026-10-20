Sondaggio Swg: il campo largo supera il centrodestra con Schlein o Conte

Il campo largo supererebbe il centrodestra nelle intenzioni di voto, sia con Elly Schlein sia con Giuseppe Conte candidati alla presidenza del Consiglio. È il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7, riferito alle elezioni e alla rilevazione indicata al 19 ottobre.

I due scenari per il campo largo

Con Schlein candidata, la coalizione di centrosinistra arriverebbe al 44,6%, contro il 44% del centrodestra. Il Pd si attesterebbe al 21,2%, il M5S all’11,8% e Verdi e Sinistra al 6,4%. Seguono Italia viva al 2,4%, +Europa all’1,3% e altre formazioni all’1,5%.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia raggiungerebbe il 29,7%, Forza Italia il 7,2% e la Lega il 5%. Noi Moderati e Sud chiama Nord si fermerebbero all’1%. Fuori dai due blocchi, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sarebbe al 5,6% e Azione di Carlo Calenda al 3,1%.

Lo scenario cambierebbe di poco con Conte candidato. Il campo largo otterrebbe il 44,5%, mentre il centrodestra arriverebbe al 44,1%. Il Pd sarebbe al 20,5%, il M5S al 13,1% e Verdi e Sinistra al 6,5%. Italia viva si fermerebbe all’1,9%, +Europa all’1,1% e altre formazioni all’1,4%.

Fratelli d’Italia primo partito

Nonostante il vantaggio complessivo del campo largo, Fratelli d’Italia resterebbe il primo partito in entrambi i rilevamenti: al 29,7% con Schlein candidata e al 29,8% con Conte. Nel secondo scenario Forza Italia sarebbe al 7,1%, la Lega al 5,1%, Noi Moderati all’1,1% e Sud chiama Nord all’1%.

Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale si attesterebbe al 5,4% e Azione al 3,2%.

La distribuzione dei seggi