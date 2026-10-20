Sport, la V Commissione del Lazio raccoglie contributi sulla proposta di legge 180

La V Commissione del Consiglio regionale del Lazio prosegue il ciclo di audizioni sulla proposta di legge n. 180, intitolata “Norme in materia di sport”. L’obiettivo è raccogliere contributi da accademici, federazioni e amministratori locali prima della definizione del testo destinato all’esame dell’Aula.

La seduta è stata presieduta da Mario Luciano Crea, affiancato dai vicepresidenti Luciano Nobili ed Edy Palazzi. In apertura, Crea ha parlato di un clima di collaborazione all’interno dell’Ufficio di Presidenza e ha invitato i partecipanti a inviare contributi scritti utili alla successiva fase emendativa.

Le audizioni tra sport, università e territori

La proposta, presentata il 18 novembre 2024, punta a un riordino organico della disciplina regionale dello sport, superando la legge regionale n. 15 del 2002. Tra gli obiettivi indicati figurano la valorizzazione della funzione sociale ed educativa dell’attività motoria, la promozione della salute, il sostegno all’impiantistica e l’organizzazione di grandi eventi nel Lazio.

Damiano Lestingi, docente di Management dello Sport presso l’Università Link ed ex atleta olimpico, ha richiamato l’evoluzione del settore negli ultimi due decenni. Tra i suggerimenti avanzati, l’inserimento nel testo dei concetti di safeguarding, riferito alla tutela degli atleti, e di legacy dei grandi eventi. Lestingi ha inoltre auspicato percorsi formativi per la gestione dello sport nei piccoli comuni.

Maurizio Brilli, presidente del Comitato Regionale Lazio FCI, ha sottolineato la collaborazione con la Regione per il rilancio del ciclismo e per la realizzazione di grandi corse e manifestazioni. La consigliera regionale Marietta Tidei ha invece evidenziato l’importanza di attirare eventi sportivi a Roma e nel Lazio e di investire sull’accessibilità degli impianti.

Impianti, inclusione e sostegni ai comuni

Gli amministratori locali intervenuti hanno posto l’accento sulle esigenze dei territori. Ivano Nardozzi, presidente del Consiglio comunale di Colfelice, ha chiesto attenzione e procedure certe per i finanziamenti destinati alle strutture sportive nei piccoli comuni.

Valerio D’Alessandro, assessore allo Sport di Piedimonte San Germano, ha richiamato il valore dei contributi regionali per la realizzazione di impianti complessi e per garantire la gratuità delle attività ai giovani indigenti. Arianna Carnevale, consigliera comunale di Monte San Biagio, ha definito lo sport un diritto universale collegato a salute, inclusione e prevenzione, sollecitando aiuti alle famiglie.

Sandro Celli, assessore allo Sport di Tarquinia, ha indicato lo sport come servizio sociale primario e ha auspicato semplificazioni burocratiche ed edilizie per la realizzazione e la gestione degli impianti.

Investimenti e Piano Triennale dello Sport

L’assessore regionale allo Sport e Turismo, Elena Palazzo, ha ricordato il percorso partecipativo avviato sul territorio, con circa 600 audizioni complessive. Palazzo ha inoltre confermato investimenti pari a 60 milioni di euro del FESR per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi e il proseguimento dell’impegno sui voucher sportivi per le famiglie.

L’assessore ha annunciato anche l’imminente approvazione in Giunta del primo Piano Triennale dello Sport della Regione Lazio. In chiusura, Crea ha ringraziato consiglieri e auditi, spiegando che i contributi raccolti serviranno a perfezionare il testo in Commissione prima dell’approdo finale in Aula.