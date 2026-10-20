Tentato omicidio con un machete nella Chinatown di Prato: arrestato un 30enne complice

Prato – Un tentato omicidio a colpi di machete nel cuore della Chinatown pratese ha portato all’emissione di arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un cittadino cinese di 30 anni, accusato di aver agevolato l’aggressione avvenuta lo scorso 28 settembre. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato su richiesta della Procura, si inserisce in un’indagine ancora in corso.

I fatti e le dinamiche dell’aggressione

La vicenda risale al pomeriggio del 28 settembre, intorno alle 15.30, quando un uomo di 37 anni, originario della provincia del Fujian, è stato aggredito a colpi di machete all’ingresso del ristorante Food Center, in via Filzi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressione sarebbe stata compiuta da un complice, già sottoposto a custodia cautelare in carcere. Le indagini, supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di delineare il ruolo del trentenne, ritenuto responsabile di aver favorito l’azione dell’aggressore.

Dalle riprese emerge che l’uomo sarebbe arrivato pochi istanti dopo l’aggressore, già armato di una roncola. Dopo aver allontanato un connazionale che tentava di intervenire per fermare il pestaggio, sarebbe tornato accanto all’autore materiale dell’aggressione.

Successivamente, avrebbe accompagnato temporaneamente all’esterno il testimone, per poi rientrare nell’area dell’ingresso del ristorante, posizionandosi sulla soglia con la roncola a terra. Da quella posizione, avrebbe controllato la scena, verificando che l’aggressore mantenesse il sopravvento sulla vittima, ormai a terra.

La ricostruzione investigativa aggiunge che, dopo che l’aggressore aveva colpito ripetutamente la vittima al capo con violente testate, il trentenne avrebbe perquisito l’uomo aggredito, allontanandosi solo dopo essersi accertato che fosse disarmato e neutralizzato.

La reazione della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

La vittima, ferita alla testa e alle braccia, è sopravvissuta grazie alla sua reazione difensiva e al tempestivo intervento dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Le condizioni dell’uomo, sebbene gravi, non sono risultate letali, permettendo ai sanitari di prestare le cure necessarie.

Le implicazioni dell’indagine