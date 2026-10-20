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World Tour di Short-Track, l’Italia in gara a Vancouver: tutti i convocati azzurri

20 ottobre 2026 | 21:56
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

World Tour di Short-Track, l’Italia in gara a Vancouver: tutti i convocati azzurri

Vancouver – Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, il World Tour di Short-Track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua tappa inaugurale a Vancouver (Canada). L’appuntamento ospitato dal Pacific Coliseum della città situata nel British Columbia, dunque sulla costa occidentale, sarà il primo dei sette che si svolgeranno sino al mese di febbraio.

L’Italia prenderà parte all’opening del World Tour con dieci atleti, quattro nel settore femminile e sei nell’ambito maschile. Le convocate e i convocati sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Pietro Marinelli (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).

Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouadec, dall’allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall’allenatore Tommaso Dotti, dall’attrezzista Assen Pandov e dal video coach Kiril Pandov.

Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica. Va sottolineato come le competizioni siano previste fra il pomeriggio e la serata canadese, dunque la marcata differenza di fuso orario farà sì che le competizioni si disputino nella nottata europea.

Venerdì 23 ottobre (Orari italiani)

Dalle ore 18:00 – batterie e qualificazioni

Sabato 24 ottobre (Orari italiani)

Dalle ore 20:00 – ripescaggi

Domenica 25 ottobre (Orari italiani)

Dalle ore 01:00 – Finali

Le Finali del primo giorno saranno 500 metri e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili

Domenica 25 ottobre (Orari italiani)

Dalle ore 18:45 – ripescaggi

Dalle ore 24:00 – Finali

Le Finali del secondo giorno saranno staffetta mista; 1.000 metri e staffetta maschili; 500 e 1.500 metri femminili.

Qui tutte le informazioni legate alla tappa inaugurale del World Tour di Short-Track .

Foto Dominic Tanguay (da Ufficio Stampa FISG)

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