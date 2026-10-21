“C’è una bomba a bordo”: atterraggio d’emergenza a Fiumicino… ma è un falso allarme

Fiumicino, 21 ottobre 2026 – Un allarme bomba a bordo e un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Leonardo da Vinci. Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, quando un aereo della compagnia Flynas, partito da Milano Malpensa e diretto a Gedda, in Arabia Saudita, è stato costretto a interrompere il viaggio e ad atterrare a Roma Fiumicino per consentire alle autorità di effettuare le necessarie verifiche di sicurezza.