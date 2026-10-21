IL FATTO|
“C’è una bomba a bordo”: atterraggio d’emergenza a Fiumicino… ma è un falso allarme
Il velivolo Flynas era partito da Milano Malpensa e diretto a Gedda
Fiumicino, 21 ottobre 2026 – Un allarme bomba a bordo e un atterraggio d’emergenza all’aeroporto Leonardo da Vinci. Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, quando un aereo della compagnia Flynas, partito da Milano Malpensa e diretto a Gedda, in Arabia Saudita, è stato costretto a interrompere il viaggio e ad atterrare a Roma Fiumicino per consentire alle autorità di effettuare le necessarie verifiche di sicurezza.
A bordo del velivolo si trovavano 83 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, per un totale di 93 persone. L’atterraggio è avvenuto intorno alle 15:30, dopo la segnalazione della possibile presenza di un ordigno sull’aereo.
Allarme bomba sul volo Flynas, cosa è successo
Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media, a far scattare l’allarme sarebbe stata una passeggera in stato di agitazione, che avrebbe riferito della presenza di un ordigno a bordo.
La segnalazione ha reso necessario il dirottamento del velivolo verso lo scalo romano, dove sono state attivate le procedure di sicurezza previste per situazioni di questo genere.
Una volta atterrato a Fiumicino, l’aereo è stato accolto dalle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di materiale esplosivo.
I controlli a Fiumicino e la ripartenza dei passeggeri
Le verifiche hanno escluso la presenza di una bomba, confermando che l’allarme era falso. A riferirlo all’agenzia Adnkronos sono state fonti dello scalo capitolino.
L’emergenza si è quindi conclusa senza che venisse riscontrata la minaccia inizialmente segnalata.
Per i 83 passeggeri del volo Flynas è stato necessario riorganizzare la prosecuzione del viaggio. Secondo quanto comunicato dalle fonti aeroportuali, tutti sono stati riprotetti nel corso della notte, mantenendo Gedda come destinazione finale.