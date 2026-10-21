Champions League oggi 21 ottobre: tutte le partite, orari e dove vederle in diretta TV e streaming
Nove sfide nella terza giornata: il programma completo
Roma, 21 ottobre 2026 – La Champions League torna in campo oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, con altre nove partite della terza giornata della fase campionato. Dopo gli incontri del martedì, tocca a Inter e Como rappresentare il calcio italiano: i lombardi ospitano il Manchester United alle 18:45, mentre i nerazzurri affrontano lo Shakhtar Donetsk alle 21.
Una serata ricca di appuntamenti, che propone anche due grandi sfide internazionali: Bayern Monaco-Arsenal e Real Madrid-Lipsia.
Per seguire tutte le partite sarà necessario distinguere le diverse piattaforme televisive: otto incontri saranno trasmessi da Sky Sport e NOW, mentre Inter-Shakhtar Donetsk sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.
Ecco il programma completo, con orari, canali TV e modalità di visione in streaming.
Champions League oggi 21 ottobre: tutte le partite, gli orari e i canali TV
Il programma di mercoledì 21 ottobre si aprirà alle 18:45 con due incontri. Le altre sette partite inizieranno alle 21:00.
Ecco tutte le sfide in calendario e dove vederle:
- Ore 18:45 – Como-Manchester United: Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.
- Ore 18:45 – Lille-Galatasaray: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.
- Ore 21:00 – Inter-Shakhtar Donetsk: Amazon Prime Video, in esclusiva.
- Ore 21:00 – Bayern Monaco-Arsenal: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
- Ore 21:00 – Real Madrid-Lipsia: Sky Sport Arena e Sky Sport 254.
- Ore 21:00 – Aston Villa-Viking: Sky Sport Max e Sky Sport 255.
- Ore 21:00 – Real Betis-Feyenoord: Sky Sport 256.
- Ore 21:00 – Sporting Lisbona-LASK: Sky Sport 257.
- Ore 21:00 – Club Brugge-Lens: Sky Sport 258.
Le otto partite trasmesse da Sky saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go. Per vedere integralmente Inter-Shakhtar Donetsk sarà invece necessario accedere a Prime Video.
Como-Manchester United: orario e diretta TV
La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Como, atteso da una sfida di grande richiamo contro il Manchester United.
L’incontro si giocherà allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con calcio d’inizio alle 18:45.
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Per lo streaming saranno disponibili NOW e Sky Go.
La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.
Inter-Shakhtar Donetsk: dove vedere la partita in esclusiva
Alle 21:00 toccherà all’Inter, che ospiterà lo Shakhtar Donetsk allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Per i tifosi nerazzurri è importante prestare attenzione alla programmazione televisiva: Inter-Shakhtar sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.
La partita non sarà quindi disponibile integralmente sui tradizionali canali Sky Sport o su NOW.
Gli abbonati a Prime Video potranno seguirla attraverso l’applicazione della piattaforma sui dispositivi compatibili. L’app è accessibile anche attraverso Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo.
Bayern Monaco-Arsenal e Real Madrid-Lipsia: le grandi sfide della serata
Il programma europeo non si esaurisce con le partite delle italiane.
Alle 21:00 sono previste altre due sfide particolarmente attese: Bayern Monaco-Arsenal, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Real Madrid-Lipsia, trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.
Completeranno il quadro Aston Villa-Viking, Real Betis-Feyenoord, Sporting Lisbona-LASK e Club Brugge-Lens.
Champions League in streaming e Diretta Gol: come seguire le partite
Gli appassionati che desiderano seguire più incontri contemporaneamente potranno utilizzare Diretta Gol Champions League, il collegamento televisivo che propone aggiornamenti e collegamenti dai campi delle partite comprese nella programmazione Sky.
Il servizio sarà disponibile:
Dalle 18:45: su Sky Sport Arena e Sky Sport 251.
Dalle 21:00: su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.
Per seguire gli incontri in streaming, NOW mette a disposizione le partite Sky attraverso il Pass Sport, mentre Sky Go consente la visione agli abbonati abilitati.
Amazon Prime Video trasmetterà invece in esclusiva l’incontro tra Inter e Shakhtar Donetsk.
Con le nove sfide di mercoledì 21 ottobre si completerà la terza giornata della Champions League 2026/27, che tornerà poi in campo a novembre con il quarto turno della fase campionato.