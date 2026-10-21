Champions League oggi 21 ottobre: tutte le partite, orari e dove vederle in diretta TV e streaming

Roma, 21 ottobre 2026 – La Champions League torna in campo oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, con altre nove partite della terza giornata della fase campionato. Dopo gli incontri del martedì, tocca a Inter e Como rappresentare il calcio italiano: i lombardi ospitano il Manchester United alle 18:45, mentre i nerazzurri affrontano lo Shakhtar Donetsk alle 21.

Una serata ricca di appuntamenti, che propone anche due grandi sfide internazionali: Bayern Monaco-Arsenal e Real Madrid-Lipsia.

Per seguire tutte le partite sarà necessario distinguere le diverse piattaforme televisive: otto incontri saranno trasmessi da Sky Sport e NOW, mentre Inter-Shakhtar Donetsk sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

Ecco il programma completo, con orari, canali TV e modalità di visione in streaming.

Champions League oggi 21 ottobre: tutte le partite, gli orari e i canali TV

Il programma di mercoledì 21 ottobre si aprirà alle 18:45 con due incontri. Le altre sette partite inizieranno alle 21:00.

Ecco tutte le sfide in calendario e dove vederle:

Ore 18:45 – Como-Manchester United: Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Ore 18:45 – Lille-Galatasaray: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Ore 21:00 – Inter-Shakhtar Donetsk: Amazon Prime Video, in esclusiva.

Amazon Prime Video, in esclusiva. Ore 21:00 – Bayern Monaco-Arsenal: Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Ore 21:00 – Real Madrid-Lipsia: Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Ore 21:00 – Aston Villa-Viking: Sky Sport Max e Sky Sport 255.

Sky Sport Max e Sky Sport 255. Ore 21:00 – Real Betis-Feyenoord: Sky Sport 256.

Sky Sport 256. Ore 21:00 – Sporting Lisbona-LASK: Sky Sport 257.

Sky Sport 257. Ore 21:00 – Club Brugge-Lens: Sky Sport 258.

Le otto partite trasmesse da Sky saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go. Per vedere integralmente Inter-Shakhtar Donetsk sarà invece necessario accedere a Prime Video.

Como-Manchester United: orario e diretta TV

La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Como, atteso da una sfida di grande richiamo contro il Manchester United.

L’incontro si giocherà allo stadio Giuseppe Sinigaglia, con calcio d’inizio alle 18:45.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Per lo streaming saranno disponibili NOW e Sky Go.

La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Inter-Shakhtar Donetsk: dove vedere la partita in esclusiva

Alle 21:00 toccherà all’Inter, che ospiterà lo Shakhtar Donetsk allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Per i tifosi nerazzurri è importante prestare attenzione alla programmazione televisiva: Inter-Shakhtar sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

La partita non sarà quindi disponibile integralmente sui tradizionali canali Sky Sport o su NOW.

Gli abbonati a Prime Video potranno seguirla attraverso l’applicazione della piattaforma sui dispositivi compatibili. L’app è accessibile anche attraverso Sky Q, Sky Stream e Sky Glass, per chi dispone di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Bayern Monaco-Arsenal e Real Madrid-Lipsia: le grandi sfide della serata

Il programma europeo non si esaurisce con le partite delle italiane.

Alle 21:00 sono previste altre due sfide particolarmente attese: Bayern Monaco-Arsenal, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Real Madrid-Lipsia, trasmessa su Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

Completeranno il quadro Aston Villa-Viking, Real Betis-Feyenoord, Sporting Lisbona-LASK e Club Brugge-Lens.

Champions League in streaming e Diretta Gol: come seguire le partite

Gli appassionati che desiderano seguire più incontri contemporaneamente potranno utilizzare Diretta Gol Champions League, il collegamento televisivo che propone aggiornamenti e collegamenti dai campi delle partite comprese nella programmazione Sky.

Il servizio sarà disponibile:

Dalle 18:45: su Sky Sport Arena e Sky Sport 251.

Dalle 21:00: su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Per seguire gli incontri in streaming, NOW mette a disposizione le partite Sky attraverso il Pass Sport, mentre Sky Go consente la visione agli abbonati abilitati.

Amazon Prime Video trasmetterà invece in esclusiva l’incontro tra Inter e Shakhtar Donetsk.