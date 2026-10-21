Espropri, dalla commissione del Lazio richieste su valori di mercato e strumenti digitali

I partecipanti all’audizione della commissione Lavori pubblici del Consiglio regionale del Lazio hanno espresso apprezzamento per la proposta di legge sull’espropriazione per pubblica utilità, chiedendo al tempo stesso criteri più chiari per la determinazione degli indennizzi e un potenziamento degli strumenti digitali e tecnologici.

Audizione sulla proposta di legge

La commissione, presieduta da Cosmo Mitrano, si è riunita per un’audizione dedicata alle norme sugli espropri strumentali alle materie di competenza regionale. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, la vicepresidente Micol Grasselli e il consigliere Vittorio Sambucci, entrambi di Fratelli d’Italia.

I rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali intervenuti hanno manifestato soddisfazione per le misure di semplificazione amministrativa e per le innovazioni contenute nella proposta.

Le richieste su indennizzi e valori di mercato

Marco Campagna, consigliere dell’Ordine degli architetti del Lazio, ha proposto di ridefinire il calcolo del valore degli espropri per ridurre il rischio di contenziosi capaci di rallentare le opere pubbliche. Tra le ipotesi indicate figura l’introduzione di criteri perequativi, con la possibilità di offrire, in alternativa al pagamento del terreno, una cubatura edificabile rivendibile dall’espropriato.

Campagna ha inoltre chiesto un regolamento per chiarire l’applicazione dei valori di mercato, soprattutto quando l’esproprio riguarda fabbricati. Fabio Colantoni, vicepresidente dell’Ordine dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Roma, ha sostenuto queste proposte e sollecitato strumenti tecnologici più efficaci per individuare aree e fabbricati e definire correttamente l’indennizzo.

Massimiliano De Filippis ha condiviso gli interventi precedenti. Marco Gianni, intervenendo sui temi agricoli e paesaggistici, ha invece chiesto parametri diversi dai valori agricoli medi, come il valore di mercato, per evitare perdite di reddito d’impresa.

Il contributo dell’assessorato e le scadenze

Attraverso Pierluigi Vellone e Tullio Carbonetti, l’assessorato ai Lavori pubblici ha dichiarato la disponibilità ad accogliere le richieste e ad approfondire i contributi emersi. La dirigente dell’area Espropri, Anna Ambrosio, ha indicato l’opportunità di adottare un regolamento più aderente alle esigenze emerse, nel rispetto del perimetro della legge e dei pronunciamenti per evitare il rischio di impugnazioni.

In chiusura, Mitrano ha espresso soddisfazione per il confronto con il territorio. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 30 ottobre, mentre quello per i subemendamenti è il 3 novembre.