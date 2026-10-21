Fiumicino, Baccini lancia il masterplan della Blue Economy: “Il mare è il nostro futuro”

Il sindaco interviene al Blue Planet Economy Expoforum di Fiera Roma e illustra la sua visione per il territorio: integrare turismo, pesca, cantieristica e agricoltura in una strategia di sviluppo

Fiumicino, 21 ottobre 2026 – Un grande masterplan per fare dell’economia del mare uno dei motori dello sviluppo di Fiumicino, mettendo in relazione le attività produttive, la valorizzazione del territorio e la collaborazione tra istituzioni. È la visione illustrata dal sindaco Mario Baccini, intervistato in occasione del Blue Planet Economy Expoforum 2026, la manifestazione dedicata all’economia blu in programma dal 21 al 24 ottobre a Fiera Roma.

Un appuntamento che riunisce istituzioni e operatori economici per discutere delle prospettive legate al mare, non soltanto come risorsa ambientale e turistica, ma anche come settore strategico per l’innovazione e la crescita economica.

Ed è proprio da questa prospettiva che parte il ragionamento del primo cittadino, convinto che Fiumicino possa assumere un ruolo di primo piano nelle politiche di sviluppo del Mediterraneo.

Baccini: “Abbiamo in mente un grande masterplan”

“Noi abbiamo in mente un grande masterplan”, afferma Mario Baccini, spiegando che l’amministrazione comunale sta portando questa visione al confronto con gli altri soggetti istituzionali ed economici. Il sindaco ne ha parlato proprio durante l’appuntamento di Fiera Roma, alla presenza della vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, sottolineando il valore strategico della posizione geografica e delle caratteristiche territoriali di Fiumicino.

Una città che Baccini descrive come porta d’Italia e porta del Mediterraneo, un territorio la cui identità è profondamente legata al mare e che, secondo il primo cittadino, possiede le condizioni per sviluppare un modello economico più ampio rispetto a quello tradizionalmente associato al turismo balneare.

Il punto centrale della sua riflessione è proprio il superamento di una visione esclusivamente paesaggistica della costa.

Per Baccini, infatti, la bellezza naturale del litorale rappresenta una risorsa fondamentale, ma non è sufficiente da sola a costruire una strategia di sviluppo. Occorre affiancare alla valorizzazione ambientale la capacità di pianificare e governare le attività economiche che ruotano attorno al mare.

Dal turismo alla pesca e alla cantieristica: la visione per Fiumicino

Il progetto immaginato dall’amministrazione punta a considerare la Blue Economy come un sistema integrato, nel quale le diverse attività del territorio possano svilupparsi attraverso una strategia comune.

Nel ragionamento del sindaco trovano spazio la pesca, la cantieristica, l’agricoltura e la gestione delle risorse marine, ambiti che, pur avendo caratteristiche differenti, possono essere parte di un’unica visione economica.

Non si tratta, dunque, soltanto di promuovere le attività legate direttamente alla costa, ma di costruire un collegamento tra le diverse vocazioni produttive della città, superando una programmazione frammentata.

Secondo Baccini, queste politiche “devono marciare insieme”, così come deve procedere in maniera coordinata l’azione delle istituzioni.

È un passaggio che il sindaco considera decisivo: senza una collaborazione tra i diversi livelli amministrativi, anche le potenzialità economiche del territorio rischiano di non tradursi pienamente in opportunità di crescita.

La Blue Economy come leva economica dopo il PNRR

Nelle parole del primo cittadino emerge anche una prospettiva che guarda oltre la stagione degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La sfida, secondo Baccini, è individuare nuove possibilità di sviluppo attraverso l’economia del mare, facendo leva sulle risorse territoriali e sulle attività produttive già presenti.

Il sindaco ritiene che, nella fase successiva al PNRR, la Blue Economy possa contribuire alla crescita del prodotto interno lordo, a condizione che le politiche del mare siano inserite in un percorso condiviso tra le istituzioni.

Il masterplan richiamato durante l’intervista rappresenta quindi la cornice strategica attraverso la quale l’amministrazione intende affrontare questa sfida. Baccini non ha indicato, nell’intervento, un calendario di attuazione né i singoli progetti che ne faranno parte, concentrandosi sulla visione generale.