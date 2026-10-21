SICUREZZA
Fiumicino e Acilia, otto nuovi defibrillatori nelle sedi di Poste Italiane: ecco dove
Sicurezza sul lavoro e prevenzione delle emergenze cardiache: il progetto nazionale prevede 800 defibrillatori in 242 sedi
Fiumicino, 21 ottobre 2026 – Otto nuovi defibrillatori semiautomatici installati nelle sedi di Poste Italiane tra Fiumicino Aeroporto e Acilia, per rafforzare la sicurezza e le possibilità di intervento in caso di emergenza cardiaca. Sei dispositivi sono stati collocati presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Fiumicino, in via Gino Cappannini, mentre altri due sono stati installati nella sede aziendale di via Amedeo Bocchi, ad Acilia.
L’intervento rientra nel progetto nazionale di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”, promosso da Poste Italiane per ampliare la presenza di strumenti salvavita negli ambienti di lavoro e migliorare l’organizzazione delle procedure di primo soccorso.
Fiumicino Aeroporto e Acilia, dove sono stati installati i defibrillatori
La dotazione più consistente riguarda il Centro di Meccanizzazione Postale di Fiumicino Aeroporto, dove sono entrati in funzione sei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione.
Gli altri due dispositivi sono stati collocati nella sede di Poste Italiane di via Amedeo Bocchi, ad Acilia, portando a otto il numero complessivo delle apparecchiature installate nelle due strutture del litorale romano.
I defibrillatori sono stati posizionati in aree visibili e facilmente accessibili all’interno degli edifici aziendali, così da agevolarne il reperimento in caso di necessità.
Una delle caratteristiche principali riguarda il controllo remoto, che consente di monitorare costantemente la funzionalità delle apparecchiature e verificarne le condizioni operative.
In caso di emergenza, i dispositivi possono analizzare automaticamente il ritmo cardiaco e accompagnare il soccorritore nelle diverse fasi dell’intervento attraverso indicazioni vocali, rendendo più semplice l’esecuzione delle procedure anche per chi non possiede specifiche competenze mediche.
La disponibilità di un defibrillatore nelle immediate vicinanze può essere determinante in caso di arresto cardiaco, quando la rapidità dei soccorsi è uno degli elementi fondamentali per aumentare le possibilità di sopravvivenza.
Il progetto nazionale di Poste Italiane: 800 defibrillatori in 242 sedi
L’installazione dei dispositivi a Fiumicino e Acilia fa parte di un programma più ampio che prevede la distribuzione di 800 defibrillatori in 242 sedi di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa rappresenta un investimento volontario dell’azienda, non previsto come obbligo di legge per le strutture coinvolte, e punta a rafforzare la prevenzione e la gestione delle emergenze sanitarie negli stabilimenti.
Accanto alla presenza delle apparecchiature, il progetto prevede infatti un programma di formazione dedicato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo dei defibrillatori.
Su scala nazionale saranno coinvolti circa 9.500 addetti alla gestione delle emergenze, attraverso percorsi di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).
Altri 35mila dipendenti parteciperanno invece a sessioni informative e di sensibilizzazione sulla cardioprotezione e sulle principali procedure di primo soccorso.
L’obiettivo è affiancare alla disponibilità dei dispositivi una maggiore preparazione del personale, affinché sia possibile intervenire tempestivamente nelle situazioni che richiedono assistenza immediata.
Sicurezza sul lavoro e prevenzione delle emergenze cardiache
Con l’installazione degli otto defibrillatori nelle sedi di Fiumicino Aeroporto e Acilia, Poste Italiane amplia dunque le dotazioni destinate alla tutela della salute dei propri lavoratori.
L’intervento unisce tecnologia, monitoraggio delle apparecchiature e formazione del personale, tre aspetti fondamentali per rendere più efficace la gestione delle emergenze.
Il progetto proseguirà a livello nazionale con l’installazione dei dispositivi nelle altre sedi individuate e con le attività formative rivolte ai dipendenti