Fiumicino e Acilia, otto nuovi defibrillatori nelle sedi di Poste Italiane: ecco dove

Fiumicino, 21 ottobre 2026 – Otto nuovi defibrillatori semiautomatici installati nelle sedi di Poste Italiane tra Fiumicino Aeroporto e Acilia, per rafforzare la sicurezza e le possibilità di intervento in caso di emergenza cardiaca. Sei dispositivi sono stati collocati presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Fiumicino, in via Gino Cappannini, mentre altri due sono stati installati nella sede aziendale di via Amedeo Bocchi, ad Acilia.