Formia, 250mila euro per riqualificare gli accessi alle spiagge: approvato il progetto

Formia, 21 ottobre 2026 – Un investimento complessivo di 250mila euro per mettere in sicurezza gli accessi alle spiagge e riqualificare gli spazi pubblici del litorale. La giunta comunale di Formia, su indirizzo del sindaco Gianluca Taddeo, ha approvato il progetto esecutivo degli interventi che interesseranno il tratto costiero nei pressi della Rotonda dei Carabinieri, la pinetina e alcuni marciapiedi di via Appia, lato Napoli.

Il provvedimento rappresenta un nuovo passaggio nel programma di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei collegamenti pedonali verso il mare e completare le opere già avviate nella zona. Il progetto prevede lavori per 176.501,23 euro, inseriti in un quadro economico complessivo da 250mila euro.

Formia, come cambieranno gli accessi alle spiagge

Tra gli interventi principali figura il ripristino della scala di accesso alla spiaggia, accompagnato dalla sistemazione del percorso pedonale, per il quale è prevista una finitura in terra stabilizzata.

Il progetto comprende anche la sistemazione della scarpata, attraverso l’inserimento di gabbioni in pietrame naturale, e la manutenzione e integrazione della scogliera esistente. Saranno inoltre installate delimitazioni di sicurezza compatibili con le caratteristiche del contesto costiero.

Particolare attenzione sarà rivolta anche agli spazi circostanti, con la sistemazione delle aiuole e delle fioriere, la valorizzazione delle aree verdi e del solarium e il rifacimento di alcuni tratti di marciapiede e pavimentazione stradale in prossimità della pinetina.

Ulteriori lavori interesseranno via Appia, lato Napoli, dove è prevista la sistemazione di circa 45 metri di marciapiede, nel tratto compreso tra i numeri civici 25 e 43.

L’insieme delle opere punta a rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti a piedi, migliorando allo stesso tempo le condizioni degli spazi pubblici che collegano la città alla spiaggia.

Il sindaco Taddeo: “Più sicurezza e decoro per il nostro litorale”

A sottolineare l’importanza del progetto è il sindaco Gianluca Taddeo, che richiama la necessità di intervenire sulle criticità esistenti, salvaguardando le caratteristiche paesaggistiche della costa.

“Con l’approvazione del progetto esecutivo compiamo un ulteriore passo concreto per migliorare la sicurezza degli accessi al nostro litorale e la qualità degli spazi pubblici”, dichiara il primo cittadino.

“Parliamo di un intervento importante, che consentirà di completare la sistemazione di un’area particolarmente significativa per la città, rendendo più fruibili i percorsi verso la spiaggia e riqualificando anche le zone verdi e i collegamenti pedonali circostanti. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e decoro, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio”.

L’amministrazione comunale punta dunque a intervenire non soltanto sugli accessi al mare, ma anche sugli elementi che contribuiscono alla qualità e alla funzionalità degli spazi urbani.

“La riqualificazione urbana passa anche attraverso interventi mirati, capaci di risolvere criticità esistenti e restituire piena funzionalità agli spazi pubblici”, prosegue Taddeo.

“Vogliamo proseguire con una programmazione attenta e concreta, coniugando manutenzione, sicurezza e valorizzazione ambientale. La cura del litorale e delle aree di collegamento rappresenta una priorità, sia per i cittadini sia per quanti scelgono Formia per vivere il mare”.

Riqualificazione del litorale di Formia, i prossimi passaggi

Con l’approvazione del progetto esecutivo, si conclude la fase progettuale dell’intervento e si apre quella degli adempimenti necessari alla successiva realizzazione delle opere.

Il programma riguarda un’area della costa particolarmente significativa per la fruizione del mare e prevede interventi che interesseranno contemporaneamente accessibilità, sicurezza pedonale, verde pubblico e manutenzione delle infrastrutture esistenti.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è completare la sistemazione della zona della Rotonda dei Carabinieri, migliorando i collegamenti tra gli spazi urbani e la spiaggia.