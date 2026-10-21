Francia, il Parlamento approva la tassa del 31% sugli scambi crypto-stablecoin

Il Parlamento francese ha approvato una tassa del 31% sugli scambi tra criptovalute e stablecoin. La modifica fiscale introduce anche un diverso criterio per il calcolo delle plusvalenze e nuovi adempimenti di reporting fiscale per contribuenti e intermediari.

Reazioni politiche e timori per il mercato

La proposta ha sollevato preoccupazioni sull’impatto sulle dinamiche di mercato e sulle abitudini degli investitori. Francois Volpoet, direttore regionale vendite di Chainalysis in Francia, ha avvertito che la misura potrebbe spingere parte degli investitori verso piattaforme di finanza decentralizzata, transazioni peer-to-peer e piattaforme offshore escluse dai sistemi internazionali di monitoraggio fiscale.

Il ministro dei Conti Pubblici David Amiel ha sottolineato la necessità di definire con precisione cosa si intenda per stablecoin e di garantire la capacità di tracciare le riallocazioni all’interno di un portafoglio. Philippe Juvin, relatore generale della commissione Finanze, ha invece dichiarato di preferire il mantenimento del differimento fiscale, richiamando l’elevata volatilità del comparto crypto.

Il nuovo calcolo delle plusvalenze

Il testo sostituisce il calcolo del capital gain basato sul valore complessivo del portafoglio con un metodo collegato al costo di acquisto delle singole attività cedute. Per unità della stessa criptovaluta acquistate a prezzi differenti si applicherebbe la media ponderata dei costi.

Il cambiamento richiede la conservazione di registri dettagliati, il calcolo dei costi medi e la riconciliazione tra vendite e acquisizioni. Gli exchange e i custodi dovrebbero inoltre adeguare i propri sistemi di reportistica fiscale. L’onere potrebbe risultare più significativo per chi effettua trading frequente o ribilancia portafogli ad alta rotazione.

Le possibili conseguenze

I critici temono che procedure più onerose possano ridurre la liquidità sulle piattaforme regolamentate e rendere più attrattivi i canali non regolati. Un eventuale spostamento verso l’estero renderebbe più complesso il controllo fiscale e aumenterebbe i rischi operativi per gli investitori.

Per le autorità, il nuovo sistema potrebbe migliorare la corrispondenza tra plusvalenze effettive e imposte dovute, ma richiederebbe investimenti nei sistemi di tracciamento e maggiore cooperazione internazionale. La tendenza potrebbe interessare anche altri ordinamenti europei, aumentando per investitori e consulenti italiani la necessità di archiviare le transazioni e utilizzare strumenti di contabilità specializzati.