IN GARA|
Grand Prix di Pattinaggio su Ghiaccio, gli Azzurri ad Angers: è la prima tappa stagionale
Memola, Naki Guttman e Joos scendono sul ghiaccio francese. In calendario altri cinque appuntamenti
Angers – Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre l’IceParc di Angers (Francia) ospiterà il Grand Prix de France, tappa inaugurale dell’ISU Grand Prix of Figure Skating, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, giunto alla sua trentaduesima edizione.
All’atto di apertura faranno seguito altri cinque appuntamenti. Le Finali, riservate ai migliori sei di ogni ambito, avranno luogo a inizio dicembre.
Saranno tre i pattinatori italiani impegnati ad Angers nell’ouverture del Grand Prix. Nikolaj Memola (Fiamme Oro) si cimenterà nella competizione maschile, mentre Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) e Sarina Joos (Iceclub Torino) pattineranno nella gara femminile.
Questo il programma delle gare che vedranno impegnati gli italiani nel GP de France.
Venerdì 23 ottobre
ore 18:50, programma corto femminile
Sabato 24 ottobre
ore 12:30, programma corto maschile
ore 19:30, programma libero femminile
Domenica 25 ottobre
ore 13:10, programma libero maschile
Questo il calendario completo dell’ISU Grand Prix of Figure Skating 2026-2027:
23-25 ottobre: Grand Prix de France (Angers)
30 ottobre-1 novembre: Skate Canada (Kelowna)
6-8 novembre: Cup of China (Shenzhen)
13-15 novembre: Skate America (Everett)
20-22 novembre: Finlandia Trophy (Helsinki)
27-29 novembre: NHK Trophy (Nagoya)
10-13 dicembre: Finali (Chongching)
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discover+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto Diego Barbieri (da Ufficio Stampa FISG)
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