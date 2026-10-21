Il furto dell’auto a Sabaudia, l’inseguimento da Borgo Isonzo, la fuga nelle campagne: 2 arresti

Latina, 21 ottobre 2026 – Non si fermano all’alt dei Carabinieri e fuggono a bordo di un’auto rubata, dando il via a un inseguimento di circa quattro chilometri. La corsa termina in una strada senza uscita, ma i due occupanti abbandonano il veicolo e tentano di scappare a piedi attraverso le campagne. Raggiunti dai militari, oppongono resistenza e vengono infine arrestati dopo una breve colluttazione. È accaduto nella notte a Latina, nei pressi di Borgo Isonzo.

In manette sono finiti due uomini di 45 e 55 anni, entrambi residenti a Sabaudia e già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina li hanno arrestati in flagranza perché ritenuti responsabili di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due sono stati inoltre denunciati per riciclaggio e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’inseguimento da Borgo Isonzo e la fuga nelle campagne

Tutto è cominciato durante un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia dei Carabinieri ha notato un’autovettura con a bordo due persone il cui atteggiamento ha insospettito i militari.

Quando è stato intimato l’alt, il conducente ha accelerato improvvisamente, cercando di sottrarsi al controllo. È iniziato così un inseguimento lungo circa quattro chilometri, terminato soltanto quando il veicolo ha imboccato una strada senza uscita.

A quel punto i due occupanti sono scesi dall’auto e hanno tentato di far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I Carabinieri li hanno inseguiti a piedi, riuscendo a raggiungerli poco dopo. Secondo la ricostruzione dell’Arma, i due uomini avrebbero opposto resistenza nel tentativo di allontanarsi, dando luogo a una breve colluttazione con i militari prima di essere immobilizzati.

L’auto rubata a Sabaudia e la targa di un altro veicolo

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire un ulteriore elemento della vicenda. Durante le perquisizioni personali e del veicolo, i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi utilizzabili per lo scasso. I controlli sulla vettura hanno inoltre fatto emergere un’anomalia: la targa applicata apparteneva a un altro veicolo.

Per verificare la provenienza dell’automobile, i militari hanno quindi effettuato un controllo del numero di telaio. È così emerso che il mezzo era stato rubato nei giorni precedenti a Sabaudia, dove il furto era stato regolarmente denunciato alla locale Stazione dei Carabinieri. Gli elementi raccolti hanno portato anche alla denuncia dei due uomini per le ulteriori ipotesi di reato di riciclaggio e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

Due arresti a Latina, attesa la convalida

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per la mattinata del 21 ottobre è prevista, presso il Tribunale di Latina, l’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, diretta da Gregorio Capasso.