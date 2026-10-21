Ladispoli, Margherita Frappa nuova vicesindaca: la nomina dopo lo strappo con Fratelli d’Italia

Ladispoli, 21 ottobre 2026 – Margherita Frappa è il nuovo vicesindaco di Ladispoli. Il sindaco Alessandro Grando ha ufficializzato la nomina attraverso un decreto pubblicato martedì 20 ottobre, affidando l’incarico all’attuale assessore alla Cultura e alla pubblica amministrazione. Una scelta che arriva dopo le dimissioni di Renzo Marchetti, esponente di Fratelli d’Italia, al termine di uno scontro politico che nelle ultime settimane ha attraversato la maggioranza comunale.

Frappa manterrà le deleghe già assegnate e affiancherà il primo cittadino nel nuovo ruolo istituzionale. La nomina permette di ricoprire la carica rimasta vacante dopo l’uscita di Marchetti e rappresenta un nuovo passaggio negli equilibri dell’amministrazione.

Margherita Frappa nuovo vicesindaco: la scelta di Grando

La decisione è stata accompagnata dalle parole del sindaco, che ha motivato la nomina sottolineando il lavoro svolto dall’assessore.

“Ho scelto Margherita Frappa perché ne apprezzo l’impegno, la serietà e la dedizione al lavoro amministrativo. Si è meritata questo incarico, che sono convinto saprà svolgere con responsabilità e spirito di servizio”, ha dichiarato Alessandro Grando.

Soddisfazione da parte della nuova vicesindaco, che ha ringraziato il primo cittadino per la fiducia ricevuta.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia. Accolgo questa nomina con emozione e senso di responsabilità, pronta a proseguire il mio lavoro per Ladispoli e per i suoi cittadini”, ha affermato Margherita Frappa.

La scelta era stata anticipata pubblicamente il 19 ottobre, durante la Festa della Scuola in piazza Rossellini. Frappa aveva raccontato di aver accolto l’annuncio con sorpresa, ribadendo l’intenzione di dare continuità ai progetti amministrativi in corso.

Le dimissioni di Marchetti e lo scontro con Fratelli d’Italia

La nomina arriva a pochi giorni da una frattura politica che ha coinvolto Fratelli d’Italia, fino ad allora rappresentato nella giunta proprio dall’ex vicesindaco Renzo Marchetti.

All’origine dello scontro c’è il passaggio di quattro consiglieri comunali di maggioranza e di un assessore a Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci.

Ad aderire alla nuova formazione politica sono stati i consiglieri Pierpaolo Perretta, Marco Lo Guzzo, Sabrina Fioravanti e Manuela Risso, insieme all’assessore al Turismo Marco Porro.

Un cambiamento che Fratelli d’Italia ha considerato rilevante per gli equilibri della coalizione uscita dalle elezioni. Il 7 ottobre, il partito aveva annunciato il ritiro della propria delegazione dalla giunta, contestando la mancata condivisione delle nuove scelte politiche.

Successivamente Marchetti ha formalizzato le dimissioni irrevocabili da vicesindaco, spiegando di non condividere le modalità con cui era maturato il passaggio degli amministratori a Futuro Nazionale.

“La mia decisione è dettata unicamente dalla coerenza nei confronti degli elettori”, aveva dichiarato l’ex vicesindaco, definendo il cambiamento politico “poco trasparente e mai condiviso con tutta la maggioranza”.

Per Marchetti, il problema non era la libertà dei singoli amministratori di aderire a un altro partito, ma l’assenza di un confronto preventivo all’interno della coalizione.

La replica di Grando e le tensioni nella maggioranza

Alle accuse dell’ex vicesindaco aveva risposto lo stesso Alessandro Grando, contestando le modalità della rottura.

Il sindaco aveva evidenziato quella che riteneva una contraddizione nella posizione di Fratelli d’Italia: prima l’annuncio del ritiro dalla giunta, poi la richiesta di chiarimenti e infine le dimissioni presentate prima dello svolgimento di una riunione di maggioranza convocata per affrontare la questione.

“La decisione era dunque già presa”, aveva osservato il primo cittadino.

Grando aveva inoltre respinto l’idea di un cambiamento del programma amministrativo, sottolineando che, a suo giudizio, il passaggio dei consiglieri a Futuro Nazionale non aveva modificato gli impegni assunti con gli elettori.

“A pochi mesi dalle prossime elezioni, Ladispoli non può diventare terreno di manovre elettorali a discapito del lavoro amministrativo”, aveva dichiarato il sindaco.

La replica non aveva chiuso la polemica. Marchetti era tornato a contestare la mancanza di confronto politico, criticando anche le prospettive elettorali del primo cittadino e ribadendo le ragioni dell’uscita di Fratelli d’Italia dall’esecutivo.

La nuova fase della giunta di Ladispoli

In questo quadro si inserisce la promozione di Margherita Frappa, che assume la carica di vicesindaco senza lasciare le deleghe alla Cultura e alla pubblica amministrazione.

La nomina consente al sindaco di ricoprire un ruolo istituzionale rimasto vacante dopo le dimissioni di Marchetti, ma non cancella le divergenze politiche emerse tra Grando e Fratelli d’Italia.