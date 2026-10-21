Lazio, approvate le leggi su sprechi alimentari e aiuti contro il caro energia

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato due provvedimenti: all’unanimità la legge sull’economia alimentare circolare e, a maggioranza, la norma sui debiti fuori bilancio, che comprende anche stanziamenti per famiglie e agricoltori alle prese con l’aumento dei costi energetici.

Recupero delle eccedenze e “Lazio Solidale”

La proposta di legge regionale n. 233, presentata da Daniele Sabatini e Marietta Tidei e sottoscritta da consiglieri di maggioranza e opposizione, è stata approvata con 28 voti favorevoli. Il testo introduce un modello regionale permanente per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari.

Tra le misure previste figura il Bollino “Lazio Solidale”, un marchio etico premiale destinato alle imprese che donano le eccedenze invece di destinarle a rifiuto. La legge contempla inoltre agevolazioni TARI e un fondo regionale per sostenere i Comuni che prevedono riduzioni della tassa sui rifiuti per gli enti del Terzo settore e le attività commerciali donatrici.

Il provvedimento promuove anche la cultura del consumo consapevole nelle scuole e l’integrazione degli istituti penitenziari nelle reti di recupero e inclusione lavorativa. Nel dibattito, i primi firmatari hanno sottolineato la collaborazione tra diverse forze politiche.

Le risorse contro il caro energia

La seconda proposta, la n. 303, è stata approvata con 22 voti favorevoli e 5 astensioni. Il testo riconosce la legittimità di debiti fuori bilancio per 486.978,21 euro, derivanti da sentenze tributarie ed esecutive, e include emendamenti della Giunta con ulteriori risorse per il territorio.

Sono stati destinati 20,8 milioni di euro alle famiglie per fronteggiare l’aumento dei costi energetici e 10 milioni alle imprese agricole colpite dal rincaro del gasolio agricolo. Il provvedimento assegna inoltre 1,2 milioni all’Università degli Studi della Tuscia e 915 mila euro alle attività di comunicazione e promozione territoriale collegate al Giro d’Italia 2027.

Sono previste anche risorse per il finanziamento e il raddoppio delle “piazze climatiche”. La seduta è stata chiusa dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.