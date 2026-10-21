Mondiali Senior di Lotta, l’Italia in gara dal 24 ottobre: il sogno delle medaglie ad Astana

Astana – E’ tutto pronto ad Astana, in Kazakistan, in occasione dei Mondiali Senior di Lotta . Ci saranno anche gli Azzurri che contenderanno le medaglie ai migliori atleti iridati del pianeta. Il programma delle gare sarà al via già a sabato 24 ottobre.

Per l’Italia saliranno sulla materassina Luca Dariozzi nella categoria degli 82 kg e Danila Sotnikov nei 130 kg, nella greco romana. Nello stile libero ci sarà Benjamin Honis nei 97 kg.

Il primo a scenderà in gara sarà Dariozzi, sabato 24 ottobre, nella prima giornata. Domenica 25 sarà la volta di Sotnikov, Honis entrerà in gara, invece, giovedì 29 ottobre. Le eventuali finali sono previste nelle rispettive giornate successive.