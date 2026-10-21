Nubifragio a Latina, la conta dei danni: allagati ospedale, stazione e centro commerciale

Latina, 21 ottobre 2026 – Circa 170 millimetri di pioggia caduti in pochissime ore, contro i 50 previsti. Strade allagate, canali tracimati e pesanti disagi in città e nelle periferie. È una situazione particolarmente difficile quella che sta affrontando Latina dopo le intense precipitazioni che hanno colpito il territorio. Tra le criticità più rilevanti figurano gli allagamenti nel seminterrato dell’ospedale Santa Maria Goretti e all’interno del centro commerciale LatinaFiori, mentre numerose strade risultano interessate dall’acqua.

A tracciare un primo bilancio è l’assessore comunale alla Protezione civile, Gianluca Di Cocco, che ha fatto il punto sugli interventi in corso e ha invitato la popolazione alla massima prudenza. Secondo quanto comunicato dal Comune nella mattinata di mercoledì 21 ottobre, è prevista un’ulteriore precipitazione intensa nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 14.

Maltempo a Latina, allagati il Goretti e LatinaFiori

La quantità di acqua caduta sul territorio ha superato ampiamente le previsioni, provocando allagamenti diffusi e mettendo sotto pressione il sistema di drenaggio: “A Latina sono stati registrati circa 170 mm di pioggia in pochissime ore, mentre ne erano previsti 50 millimetri”, ha spiegato Di Cocco.

I problemi più gravi segnalati nella mattinata hanno riguardato il seminterrato dell’ospedale Goretti e gli spazi interni del centro commerciale LatinaFiori. Particolarmente difficili anche le condizioni nella zona del Piccarello, a Borgo Faiti e a Borgo San Michele, dove sono stati segnalati notevoli disagi. La situazione resta delicata anche nelle aree vicine alla Pontina, all’uscita sud della città. Secondo quanto testimoniato da un video di 3B Meteo, anche la stazione è stata pesantemente colpito dal nubifragio, provocandone l’allagamento.

Il maltempo ha provocato inoltre la tracimazione di alcuni canali. Per questo l’amministrazione comunale ha avviato un confronto con il Consorzio di Bonifica Lazio Sud, impegnato nel monitoraggio della situazione idraulica.

Litoranea transennata, problemi alla viabilità verso Q4 e Q5

Le conseguenze delle precipitazioni si sono fatte sentire anche sulla circolazione stradale. A metà mattinata, la Polizia Locale ha disposto il transennamento di un tratto della via Litoranea, tra via del Lido e Fogliano, a causa dell’inondazione proveniente dal canale di Cicerchia. Il Comune ha inoltre fornito indicazioni sulla viabilità per raggiungere i quartieri Q4 e Q5. In particolare, Q4 risulta raggiungibile dalla Pontina, mentre per chi proviene da Q4 è possibile raggiungere anche Q5. La situazione della viabilità potrebbe subire ulteriori variazioni in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e agli interventi di messa in sicurezza.

Centinaia di allagamenti, Protezione civile e Vigili del fuoco al lavoro

Per affrontare le conseguenze del maltempo, il Comune aveva già attivato nel pomeriggio di martedì 20 ottobre il Centro operativo comunale (Coc), attraverso un’ordinanza della sindaca Matilde Celentano.

La struttura, coordinata dalla Polizia Locale, sta gestendo gli interventi insieme alla Protezione civile comunale, alle organizzazioni di volontariato e ai Vigili del fuoco.

Le squadre sono impegnate su numerosi fronti: centinaia di allagamenti lungo le strade, nelle proprietà private e in alcuni edifici scolastici, oltre alla presenza di rami e alberi caduti.

Un lavoro reso particolarmente impegnativo dalla contemporaneità delle segnalazioni e dalla diffusione delle criticità in diverse zone del territorio.

Nuova pioggia intensa prevista, l’appello del Comune

A preoccupare l’amministrazione è anche la possibilità di ulteriori precipitazioni. Nel comunicato diffuso, il Comune ha segnalato la previsione di un nuovo episodio di pioggia intensa tra le 13 e le 14, invitando i cittadini a prestare particolare attenzione: “Ai cittadini rivolgo un appello alla massima prudenza: limitate gli spostamenti allo stretto necessario, evitate i sottopassi, le strade allagate e le aree a rischio idraulico, non oltrepassate transenne o chiusure e seguite gli aggiornamenti ufficiali”, ha dichiarato Gianluca Di Cocco.

Chiusa l’Appia