Ostia, studenti in sciopero al Toscanelli: “Scarafaggi nei bagni e muri pieni di crepe”

Ostia, 21 ottobre 2026 – Termosifoni che perdono acqua, scarafaggi nei bagni e muri pieni di crepe. Sono le condizioni denunciate dagli studenti dell’istituto Paolo Toscanelli di Ostia, protagonisti di una protesta contro lo stato degli ambienti scolastici. La mobilitazione, sostenuta da Osa Lazio, è stata accompagnata anche dalla segnalazione della presenza della Digos durante lo sciopero. Una vicenda che riporta al centro dell’attenzione il tema della manutenzione e della sicurezza negli edifici scolastici del litorale romano.

La protesta, raccontata anche dall’Ansa e dal Corriere della Sera nelle cronache del 20 ottobre, si inserisce in una più ampia mobilitazione studentesca che sta interessando numerosi istituti superiori della Capitale.

Ostia, gli studenti del Toscanelli denunciano le condizioni delle aule

A rendere pubbliche le ragioni dello sciopero è stata Osa Lazio, attraverso un messaggio diffuso sui social per esprimere solidarietà agli studenti dell’istituto. Secondo quanto denunciato dall’organizzazione, i ragazzi hanno deciso di protestare contro le condizioni precarie degli ambienti scolastici, segnalando problemi che riguarderebbero sia le aule sia i servizi igienici.

Nel messaggio si parla di termosifoni che perdono acqua, della presenza di scarafaggi nei bagni e di crepe nei muri. Gli studenti esprimono inoltre preoccupazione per la tenuta di alcune parti degli edifici.

Si tratta di segnalazioni che sollevano interrogativi sulle condizioni della struttura e sulla necessità di verificare l’effettiva entità delle criticità denunciate. Non risultano, dalle fonti consultate, accertamenti tecnici pubblici che confermino un pericolo imminente di cedimento.

Il Paolo Toscanelli è un istituto tecnico di Ostia con sede centrale in via delle Rande 22 e una succursale in via Capo Sperone 52. Le informazioni diffuse da Osa non precisano a quale dei due plessi siano riferite le singole criticità.

La circolare della presidenza e la presenza della Digos

Alla denuncia sulle condizioni degli edifici si aggiunge un altro elemento riportato da Osa Lazio: il rapporto tra la mobilitazione studentesca e la dirigenza scolastica. Secondo l’organizzazione, nei giorni precedenti la protesta la presidenza avrebbe diffuso una circolare rivolta a genitori e docenti, segnalando la possibilità di un’occupazione dell’istituto. Sempre stando alla ricostruzione pubblicata sui social, durante lo sciopero si sarebbero presentati anche agenti della Digos.

Osa ipotizza che la presenza degli investigatori possa essere stata collegata a una segnalazione della presidenza. Non ci sono tuttavia conferme che la Digos sia intervenuta su richiesta della dirigenza, né sono stati chiariti ufficialmente i motivi della sua presenza.

La mobilitazione degli studenti è stata descritta dal Corriere della Sera come uno sciopero a oltranza, distinto dalle occupazioni avvenute negli altri istituti romani.

Al momento non risultano, nelle fonti consultate, dichiarazioni ufficiali della dirigenza del Toscanelli sulle condizioni contestate dagli studenti o sulle circostanze della protesta.

Scuole occupate a Roma, la mobilitazione si allarga

Quanto accaduto a Ostia si inserisce in una settimana caratterizzata da numerose proteste nelle scuole superiori di Roma, dove gli studenti contestano sia le condizioni degli edifici sia le politiche nazionali sull’istruzione.

Tra gli istituti coinvolti figurano il liceo Montessori, il Francesco d’Assisi, il Leopoldo Pirelli, il Morgagni, il Gullace, il Plinio Seniore e il Roberto Rossellini.

Le mobilitazioni assumono forme differenti, dalle occupazioni alle sospensioni delle lezioni per assemblee e attività organizzate dagli studenti.

In diversi casi, al centro delle contestazioni ci sono infiltrazioni, problemi di manutenzione e richieste di maggiori investimenti nell’edilizia scolastica. A queste rivendicazioni si affiancano le critiche dei collettivi alle politiche del Governo e alle restrizioni che, secondo gli studenti, limiterebbero gli spazi di partecipazione all’interno degli istituti.

Osa Roma ha inoltre rilanciato la mobilitazione in vista dello sciopero generale del 30 ottobre, invitando gli studenti a partecipare insieme ai lavoratori.