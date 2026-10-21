Roma, l’autunno caldo delle scuole: oltre dieci istituti occupati

Roma, 21 ottobre 2026 – Aule occupate, lezioni sospese, striscioni alle finestre e studenti in protesta da Monteverde a Centocelle, fino al litorale di Ostia. Si allarga la mobilitazione nelle scuole superiori di Roma, dove negli ultimi giorni numerosi istituti sono stati interessati da occupazioni, scioperi e assemblee. Dopo il corteo del 16 ottobre, che ha portato migliaia di ragazzi nelle strade della Capitale, la protesta è tornata direttamente dentro gli edifici scolastici. Al centro delle rivendicazioni ci sono le condizioni delle strutture, la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione e la contestazione delle politiche scolastiche del Governo.

Le ultime occupazioni, registrate tra lunedì 19 e martedì 20 ottobre, hanno coinvolto il liceo Montessori, il Francesco d’Assisi, l’istituto Leopoldo Pirelli, il Morgagni, il Plinio Seniore, il Gullace, l’Ambrosoli e il Roberto Rossellini. Alle mobilitazioni si aggiungono quelle di altri istituti, tra cui il Newton e il Benedetto da Norcia. Non tutte le occupazioni hanno avuto la stessa durata: in alcuni casi gli studenti hanno interrotto le lezioni per pochi giorni, mentre altrove le proteste si sono concluse rapidamente.

Scuole occupate a Roma, gli ultimi istituti coinvolti

Nella mattinata di martedì 20 ottobre è stata occupata la sede centrale del liceo Maria Montessori, dopo che nei giorni precedenti una protesta aveva già interessato la succursale di via Casperia, per un periodo limitato.

Nella stessa giornata si sono mobilitati gli studenti del liceo scientifico Francesco d’Assisi, nella zona di Centocelle, e dell’istituto Leopoldo Pirelli, dove dalle finestre sono comparsi striscioni, fumogeni colorati e ragazzi con maschere sul volto.

Al Francesco d’Assisi gli studenti hanno denunciato infiltrazioni e problemi di manutenzione, lamentando anche la presenza di materiali abbandonati nel cortile dell’istituto. Alle criticità edilizie si affianca la contestazione del modello scolastico che i collettivi definiscono “scuola-caserma”.

Stop alle lezioni anche al liceo classico Benedetto da Norcia, nella zona di Villa Gordiani, dove la protesta ha lasciato spazio ad assemblee e laboratori organizzati dagli studenti.

Il giorno precedente, lunedì 19 ottobre, l’ondata di occupazioni aveva raggiunto il Morgagni di Monteverde, il Plinio Seniore, il Gullace, l’istituto Giorgio Ambrosoli di Centocelle e il Cine-Tv Roberto Rossellini.

Al Morgagni, occupato durante la notte, gli studenti hanno spiegato di voler protestare contro le politiche del Governo e le condizioni del sistema scolastico. La dirigenza ha comunicato la sospensione delle attività didattiche e amministrative, precisando che la mobilitazione era stata presentata dagli occupanti come una contestazione politica e non contro insegnanti e personale.

Particolarmente articolata la situazione al Rossellini, dove il collettivo studentesco ha denunciato aule allagate, bagni inagibili e spazi ritenuti non adeguati sotto il profilo della sicurezza. I ragazzi hanno inoltre sollevato dubbi sulla possibile presenza di amianto, senza che dalle informazioni disponibili emerga un accertamento che ne confermi l’esistenza. Alle contestazioni sulle strutture si sono aggiunte quelle relative ai provvedimenti disciplinari e ai rapporti con la dirigenza.

Al Gullace, invece, l’occupazione è terminata dopo l’intervento dei docenti che hanno riaperto l’accesso all’istituto.

Da Ostia al Newton, la protesta si estende

Le manifestazioni non riguardano soltanto il centro e i quartieri più vicini alla città consolidata. Anche a Ostia, gli studenti dell’istituto Paolo Toscanelli hanno dato vita a uno sciopero, denunciando le condizioni degli ambienti scolastici.

Secondo Osa Lazio, tra le criticità segnalate ci sarebbero termosifoni che perdono acqua, scarafaggi nei bagni e crepe nei muri. Si tratta di denunce degli studenti che richiedono verifiche tecniche per stabilire l’effettiva situazione della struttura.

L’organizzazione ha inoltre riferito della presenza della Digos durante la protesta e di una precedente circolare della presidenza sull’eventualità di un’occupazione. Non risultano conferme che l’intervento degli investigatori sia stato richiesto dalla dirigenza scolastica.

Tra le scuole protagoniste della mobilitazione figura anche il liceo Newton, dove sono state interessate sia la sede centrale sia la succursale. Il collettivo studentesco ha contestato le condizioni degli edifici, il costo del materiale scolastico e la carenza di insegnanti di ruolo.

Le occupazioni erano iniziate già nelle prime settimane di ottobre, con il liceo Cavour, seguito da altri istituti, tra cui l’Enzo Rossi e una succursale del Machiavelli.

Perché protestano gli studenti: edilizia scolastica, fondi e politiche del Governo

Dietro le diverse iniziative emerge un insieme di rivendicazioni comuni.

La prima riguarda le condizioni degli edifici scolastici. Infiltrazioni, manutenzioni insufficienti e ambienti ritenuti inadeguati sono tra i problemi denunciati nei comunicati dei collettivi. A queste richieste si affianca la contestazione delle politiche del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Le organizzazioni studentesche criticano quelle che considerano misure restrittive della libertà di espressione e partecipazione, oltre alla riorganizzazione dei percorsi tecnici e professionali e ai provvedimenti sull’istruzione degli studenti stranieri.

Un altro tema centrale è la destinazione delle risorse pubbliche. Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, chiede maggiori finanziamenti per scuola e università, contestando le spese militari e rivendicando investimenti nell’edilizia scolastica.

La protesta si collega anche ad altre questioni, dal carovita al diritto allo studio, fino alle scelte di politica internazionale del Governo.

Non tutti gli studenti, tuttavia, condividono il ricorso alle occupazioni. Al Plinio Seniore, accanto ai comunicati dei collettivi, sono emerse posizioni contrarie all’interruzione delle lezioni, con critiche a una modalità di protesta ritenuta non rappresentativa dell’intera comunità scolastica.

Le preoccupazioni per i danni e il nodo dei finanziamenti

Le mobilitazioni riaprono anche il confronto tra studenti, dirigenti e istituzioni sui rischi legati all’occupazione degli edifici.

Nei giorni scorsi Daniele Parrucci, consigliere delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, ha espresso preoccupazione per i danni registrati in alcuni istituti, distinguendo le rivendicazioni degli studenti dagli atti vandalici.

Il problema, secondo Parrucci, riguarda soprattutto la disponibilità di risorse per riparazioni e manutenzioni straordinarie. L’amministrazione metropolitana ha chiesto al Governo e alla Regione di sbloccare finanziamenti destinati alla sicurezza degli edifici.

In caso di danni tali da rendere inutilizzabili le strutture, ha avvertito il delegato, potrebbe rendersi necessario il ricorso temporaneo alla didattica a distanza. Non si tratta però di un provvedimento generalizzato per le scuole occupate.

Sul fronte degli interventi edilizi arriva intanto una novità per l’Einstein-Bachelet di Boccea. Dopo il furto di rame che aveva reso inagibile la succursale, circa 700 studenti potranno tornare nelle loro aule dal 29 ottobre, secondo quanto annunciato da Parrucci. I lavori hanno interessato gli impianti e il ripristino degli ascensori, anticipando la riapertura inizialmente prevista per gennaio 2027.

Sciopero del 30 ottobre, il prossimo appuntamento degli studenti

Il calendario della mobilitazione guarda ora a venerdì 30 ottobre, data dello sciopero generale richiamato dalle organizzazioni studentesche come prossimo momento di protesta.

L’obiettivo dichiarato dai collettivi è collegare le rivendicazioni degli studenti a quelle dei lavoratori, riportando nelle piazze le richieste di maggiori investimenti nei servizi pubblici e nell’istruzione.