Sabato 24 ottobre, rovesci e temporali su gran parte d’Italia

Sabato 24 ottobre, rovesci e temporali interesseranno gran parte d’Italia, con instabilità marcata al Nord, al Centro e in Campania.

Sabato 24 ottobre è atteso un peggioramento del tempo su gran parte d’Italia, con rovesci e temporali e temperature in diminuzione. L’instabilità sarà più marcata al Nord, al Centro e in Campania, mentre i fenomeni si estenderanno nel corso della giornata anche alle altre regioni meridionali.

Giovedì 22 ottobre: fenomeni in esaurimento

Al Nord persisterà una residua instabilità sul Nordest, con fenomeni in esaurimento e maggiori schiarite dal pomeriggio. Sulle altre zone il tempo sarà soleggiato già dal mattino. Le massime resteranno stabili, tra 17 e 22°C.

Al Centro sono previsti isolati piovaschi sull’Adriatico, in esaurimento entro il pomeriggio, mentre sulle regioni tirreniche tornerà a prevalere il sole. Le temperature saranno in calo, con valori massimi tra 18 e 23°C.

Al Sud prevarrà la variabilità, con qualche piovasco isolato sul basso Tirreno. Tra il pomeriggio e la sera i fenomeni potranno interessare anche Molise e Puglia. Massime tra 19 e 24°C.

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre

Venerdì le nubi aumenteranno da ovest. Al Nord sono attesi piovaschi dal pomeriggio su est Liguria, Emilia e Lombardia, in estensione verso est entro la fine della giornata. Al Centro un nuovo transito instabile porterà qualche piovasco sull’alta Toscana, diretto verso Umbria e Lazio. Al Sud il peggioramento sarà più contenuto, con nubi in aumento e qualche fenomeno isolato sulla Sardegna.

Sabato l’instabilità sarà più evidente. Al Nord sono previsti rovesci e temporali su Emilia-Romagna e Triveneto, con fenomeni isolati anche sulla Lombardia; meglio altrove. Al Centro i rovesci e i temporali saranno più diffusi e localmente moderati sull’Adriatico, mentre resteranno isolati sulle altre aree.

Al Sud la fase più instabile interesserà inizialmente la Campania, con rovesci e temporali in estensione entro fine giornata alle altre regioni. Le temperature caleranno ovunque: massime tra 14 e 18°C al Nord, 15 e 20°C al Centro e 17 e 22°C al Sud.