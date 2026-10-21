Salesforce acquisirà Braze con un accordo da 5,66 miliardi di dollari

Salesforce ha annunciato un accordo definitivo per acquisire Braze, piattaforma per il coinvolgimento dei clienti, con un valore aziendale di circa 5,66 miliardi di dollari. L’operazione punta a rafforzare Marketing Cloud con funzionalità di interazione in tempo reale e intelligenza artificiale.

In base ai termini dell’intesa, i titolari di azioni ordinarie di classe A di Braze riceveranno 47,50 dollari in contanti per azione. Il completamento della transazione dovrebbe integrare le tecnologie di Braze nell’architettura di Salesforce.

Le tecnologie di BrazeAI

Braze consente ai professionisti del marketing di rispondere al comportamento dei clienti in tempo reale e di coordinare esperienze personalizzate su app mobile, siti web, email, SMS e WhatsApp. La piattaforma utilizza un’architettura cloud-native basata sullo streaming di eventi, progettata per gestire elevati volumi di interazioni B2C.

Il sistema aggiorna continuamente i profili dei clienti e adatta i percorsi di acquisto. BrazeAI aggiunge funzioni di ottimizzazione basate sull’intelligenza artificiale per contenuti, offerte, canali e tempistiche.

Secondo Salesforce, l’integrazione con Data 360, Customer 360, Agentforce e SIForce potrebbe rafforzare la personalizzazione multicanale di Marketing Cloud. L’obiettivo indicato è trasformare una conoscenza più approfondita dei clienti in esperienze ottimizzate in tempo reale e su larga scala.

Clienti e posizionamento della piattaforma

Braze serve circa 2.770 clienti, tra cui Canva, Dairy Queen, Equinox, Instacart, Urban Outfitters e Venmo. La società è guidata dai co-fondatori Bill Magnuson e Jon Hyman e porterebbe a Salesforce competenze nelle esperienze mobile, nell’ingegneria dei dati e nel coinvolgimento dei clienti.

Patrick Stokes, presidente di Applicazioni e Marketing di Salesforce, ha dichiarato che l’integrazione dovrebbe aiutare a creare interazioni più personalizzate. Bill Magnuson ha invece sottolineato che la piattaforma di Salesforce potrebbe sostenere l’innovazione di Braze e la crescita della sua community di clienti e partner.

Le aziende affermano che la combinazione delle due piattaforme potrebbe consentire ai brand di reagire ai segnali dei clienti, offrire esperienze più coerenti tra i canali e collegare il marketing alle attività di commercio, vendite e assistenza.