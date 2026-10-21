San Raffaele, Urbani in commissione: ricorso e pagamento della quota certa

San Raffaele , la Regione Lazio prepara il ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato e annuncia il pagamento della sola quota certa del risarcimento. Lo ha riferito il direttore regionale alla Salute, Andrea Urbani , durante l’audizione nella commissione Trasparenza del Consiglio regionale.

La sentenza di ottemperanza del luglio 2026 riconosce circa 60 milioni di euro , ai quali si aggiungono circa 16,9 milioni per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali fino al pagamento. Resta però un’incertezza interpretativa sul calcolo degli interessi, legata alla formulazione della sentenza e alla consulenza tecnica d’ufficio.

Per questa ragione, la proposta di legge prevede una copertura di 82 milioni , superiore ai circa 77 milioni indicati dall’Avvocatura. Urbani ha spiegato che si tratta di una stima prudenziale, pensata per garantire le risorse anche nell’ipotesi più sfavorevole per l’amministrazione. Il pagamento, invece, riguarderà la somma ritenuta certa.

Il direttore ha dichiarato che è già stato conferito mandato all’ Avvocatura per presentare ricorso. Sulla parte controversa degli interessi, la Regione chiederà chiarimenti al Consiglio di Stato prima di procedere al versamento.

Le risorse arriveranno dal Fondo sanitario nazionale. Urbani ha indicato accantonamenti per 17 milioni su indicazione dell’Avvocatura, oltre ad altri accantonamenti, precisando che la parte restante costituirà un costo del 2026. Ha inoltre escluso il ricorso ai fondi destinati al contenzioso delle Asl e ricordato che restano in vigore i vincoli del piano di rientro.