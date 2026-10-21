Shinhan Card e SBI valutano stablecoin in yen per i pagamenti in Corea del Sud

Shinhan Card e alcune controllate di SBI Holdings hanno avviato un progetto esplorativo per valutare l’impiego di stablecoin ancorate al yen nei pagamenti effettuati dai visitatori giapponesi in Corea del Sud. L’iniziativa punta a collegare token digitali e carte di pagamento emesse nel Paese.

Il programma coinvolge in particolare SBI VC Trade, exchange di criptovalute del gruppo giapponese, e SBI XDC Network APAC, società attiva nella tecnologia blockchain per il trade finance. Le parti intendono esaminare la fattibilità tecnica e regolamentare di pagamenti in yen tokenizzati utilizzabili attraverso infrastrutture di pagamento esistenti.

Test tecnici e vincoli normativi

Tra le attività previste figurano gli studi sui trasferimenti da portafoglio a portafoglio e sull’impiego di token ancorati al yen per regolare transazioni commerciali transfrontaliere. Il progetto comprende anche strumenti per individuare operazioni sospette e procedure coerenti con gli obblighi di antiriciclaggio e di conoscenza del cliente.

Il piano si trova ancora in una fase iniziale. Le società non hanno comunicato quale stablecoin sarà eventualmente testata e non hanno fissato date per le sperimentazioni o per possibili lanci commerciali. Prima di procedere, dovranno inoltre verificare l’interoperabilità tra reti blockchain, circuiti delle carte, infrastrutture bancarie e fornitori di portafogli digitali.

La conformità rappresenta uno degli aspetti centrali dell’iniziativa. I flussi di pagamento e gli emittenti dei token dovranno rispettare i requisiti AML/KYC e le norme applicabili ai servizi di pagamento. Il progetto dovrà anche affrontare le valutazioni delle autorità sull’impatto dei token ancorati a valute nazionali sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria.

Il precedente di JPYSC

SBI distribuisce già JPYSC, un token digitale ancorato al yen emesso da SBI Shinsei Trust Bank e introdotto insieme al gruppo Startale a giugno. Secondo i dati del veicolo che lo offre, la sua circolazione aveva raggiunto circa 20,1 miliardi di yen al 7 settembre.

Il progetto Shinhan-SBI nasce dalla ricerca di pagamenti internazionali potenzialmente più rapidi e meno costosi rispetto ai canali tradizionali. Per turisti e imprese attive tra Giappone e Corea del Sud, l’uso di token stabili potrebbe agevolare la conversione tra valute e la liquidazione delle operazioni, riducendo i tempi di compensazione e gli spread sul cambio.

L’integrazione con le carte potrebbe mantenere un’esperienza simile a quella dei pagamenti tradizionali, inclusi quelli contactless. Tuttavia, l’eventuale adozione commerciale resta legata all’esito dei test, alla scalabilità e alla sicurezza delle infrastrutture, oltre che all’accettazione da parte delle autorità competenti.

Se la sperimentazione dimostrasse affidabilità nelle riconciliazioni, bassa latenza e controlli efficaci contro le frodi, banche, emittenti e operatori fintech potrebbero valutare nuovi servizi per i pagamenti cross-border. Per ora, però, non sono state definite tempistiche né un lancio sul mercato.