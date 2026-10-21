Stellantis Cassino, vertice con la Regione Lazio: attesa per il piano Maserati di dicembre

Rocca e Angelilli incontrano i vertici del gruppo a Torino. Confermata l’attenzione per il sito di Piedimonte San Germano, ma le strategie industriali saranno definite nei prossimi mesi

Cassino, 21 ottobre 2026 – Il futuro dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano passa anche dal nuovo piano di rilancio di Maserati, atteso per la prima metà di dicembre. È questo uno dei punti centrali emersi dall’incontro tra i vertici del gruppo automobilistico e la Regione Lazio, che ha ricevuto rassicurazioni sull’attenzione riservata all’impianto del Cassinate. Le prospettive produttive restano tuttavia legate alle strategie industriali che Stellantis definirà nei prossimi mesi, in un contesto di mercato ancora complesso.

Il confronto si è svolto martedì 20 ottobre, presso il Centro Stile Stellantis di Torino. Al tavolo erano presenti il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vicepresidente e assessora allo Sviluppo economico Roberta Angelilli, Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Enlarged Europe, e Santo Ficili, amministratore delegato di Maserati e Alfa Romeo.

Al centro della riunione, la strategia degli investimenti del gruppo e, soprattutto, le prospettive dello stabilimento di Cassino, uno dei principali poli manifatturieri del territorio.

Stellantis Cassino, cosa è emerso dall’incontro

La Regione Lazio ha accolto positivamente la possibilità di un confronto diretto con i vertici aziendali, prendendo atto delle rassicurazioni fornite sul futuro del sito produttivo. Il passaggio più atteso riguarda ora Maserati. Secondo quanto comunicato dalla Regione, nella prima metà di dicembre saranno presentate le nuove linee strategiche del marchio, nell’ambito di un appuntamento dedicato al suo piano di rilancio.

Si tratta di una scadenza considerata particolarmente importante per comprendere quale ruolo potrà avere lo stabilimento di Piedimonte San Germano nei programmi industriali del gruppo. Per il momento, tuttavia, non sono stati annunciati nuovi modelli destinati all’impianto, investimenti quantificati o un calendario per il ritorno alla piena operatività.

Stellantis ha confermato l’attenzione per Cassino, ma le rassicurazioni dovranno tradursi in scelte produttive concrete, attese nei prossimi mesi.

Rocca: “Aspettiamo il nuovo piano Maserati, fondamentale per Cassino”

Al termine dell’incontro, il presidente Francesco Rocca ha ribadito l’impegno della Regione a sostenere lo stabilimento e le imprese collegate alla sua attività.

“Abbiamo ascoltato con attenzione i progetti di Stellantis per lo stabilimento di Piedimonte San Germano e le rassicurazioni fornite. Restiamo in attesa di conoscere i dettagli del nuovo piano Maserati, fondamentale per il futuro di Cassino”.

Il governatore ha richiamato anche la necessità di intervenire a sostegno dell’intero comparto automobilistico, che attraversa una fase di trasformazione e difficoltà.

“La Regione Lazio continuerà a sostenere la competitività del territorio e a mettere in campo ogni strumento utile a sostenere il comparto automotive e le imprese dell’indotto. Ci aspettiamo azioni concrete da parte dell’Unione Europea sia in termini di sostegno finanziario al settore, sia in termini normativi”, ha aggiunto Rocca.

La posizione della Regione è dunque quella di mantenere aperto il confronto con l’azienda, seguendo l’evoluzione delle strategie del gruppo e valutando gli strumenti disponibili per rafforzare la competitività industriale dell’area.

Stellantis conferma l’attenzione per il sito produttivo

Da parte dell’azienda, Emanuele Cappellano, responsabile di Stellantis Enlarged Europe, ha ribadito il valore dello stabilimento di Cassino all’interno del sistema produttivo del gruppo.

“Abbiamo voluto confermare al Presidente Rocca e alla Regione Lazio la nostra attenzione verso il sito di Cassino e il ruolo che esso riveste all’interno del sistema industriale di Stellantis”.

Cappellano ha però richiamato anche le difficoltà che interessano il mercato automobilistico.

“Pur in un contesto di mercato complesso, continuiamo a lavorare con determinazione per rafforzare la competitività dei nostri marchi e creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo”.

Le parole dei vertici aziendali confermano quindi la volontà di continuare a considerare Cassino una realtà importante per Stellantis, senza però anticipare le decisioni che definiranno il futuro produttivo dello stabilimento.

Il futuro di Cassino e delle imprese dell’indotto

La questione riguarda non soltanto l’impianto di Piedimonte San Germano, ma anche il sistema di imprese dell’indotto automotive che ruota attorno alla produzione automobilistica.

La Regione Lazio ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a promuovere iniziative a sostegno del settore, lavorando nei prossimi mesi per individuare strumenti e misure capaci di accrescere la competitività industriale del territorio.

L’obiettivo resta quello di accompagnare il ritorno dello stabilimento alla piena operatività, anche attraverso il dialogo con Stellantis.