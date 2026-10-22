Bitcoin, le opzioni sugli ETF spingono strategie di reddito e copertura

Il mercato delle opzioni sugli ETF su bitcoin sta assumendo un peso sempre maggiore nei derivati legati alla criptovaluta, spostando l’attenzione dal solo andamento del prezzo verso strategie di reddito , copertura e gestione della volatilità.

Le opzioni sono contratti con una data di scadenza prefissata. Consentono agli operatori di assumere posizioni non soltanto sulla direzione del prezzo, ma anche sull’ entità delle oscillazioni e sul momento in cui un movimento potrebbe verificarsi o non verificarsi.

La maggiore incidenza di questi strumenti è in linea con quanto osservato nei mercati azionari statunitensi: nell’ultimo anno, le opzioni collegate all’ S&P 500 rappresentavano quasi il 75% dei derivati riferiti all’indice e ai suoi equivalenti. Il fenomeno segnala una crescente integrazione tra mercati tradizionali e mercati delle criptovalute.

Questi strumenti combinano elementi di protezione del capitale e generazione di rendimento e sono pensati per rispondere alla domanda di investitori istituzionali e retail più attenti al rapporto tra rischio e rendimento.