Bitcoin, le opzioni sugli ETF spingono strategie di reddito e copertura
Le opzioni sugli ETF su bitcoin, con IBIT di BlackRock, spingono strategie di reddito e copertura e rendono più complessa la gestione del rischio.
Il mercato delle opzioni sugli ETF su bitcoin sta assumendo un peso sempre maggiore nei derivati legati alla criptovaluta, spostando l’attenzione dal solo andamento del prezzo verso strategie di reddito, copertura e gestione della volatilità.
Alla chiusura di venerdì, le opzioni riferite agli ETF statunitensi su bitcoin presentavano circa 36 miliardi di dollari di open interest. Di questi, quasi 35 miliardi erano riconducibili a IBIT, l’ETF gestito da BlackRock.
La crescita dell’open interest
Considerando anche le opzioni negoziate sulle piattaforme native per le criptovalute, l’open interest complessivo delle opzioni arrivava a circa 76 miliardi di dollari. Sommando i futures su bitcoin, inclusi i contratti perpetui e quelli con scadenza prefissata, il mercato complessivo dei derivati raggiungeva approssimativamente 129 miliardi di dollari.
Le opzioni collegate agli ETF rappresentavano circa il 47% del mercato globale delle opzioni su bitcoin, un settore in larga parte concentrato su piattaforme di scambio come Deribit. L’open interest su IBIT risultava inoltre triplicato rispetto a gennaio 2025, quando era vicino a 11 miliardi di dollari.
Le opzioni sono contratti con una data di scadenza prefissata. Consentono agli operatori di assumere posizioni non soltanto sulla direzione del prezzo, ma anche sull’entità delle oscillazioni e sul momento in cui un movimento potrebbe verificarsi o non verificarsi.
La maggiore incidenza di questi strumenti è in linea con quanto osservato nei mercati azionari statunitensi: nell’ultimo anno, le opzioni collegate all’S&P 500 rappresentavano quasi il 75% dei derivati riferiti all’indice e ai suoi equivalenti. Il fenomeno segnala una crescente integrazione tra mercati tradizionali e mercati delle criptovalute.
I prodotti di BlackRock tra reddito e protezione
L’espansione delle opzioni accompagna l’ampliamento dell’offerta di BlackRock. A giugno la società ha lanciato l’iShares Bitcoin Premium Income ETF, identificato con il ticker BITA. Il prodotto punta a generare reddito mensile vendendo opzioni call su una parte delle posizioni detenute in IBIT.
La strategia consente di incassare i premi delle opzioni, ma comporta la rinuncia a una parte del potenziale rialzo del bitcoin. In questo modo, il rendimento viene ricercato attraverso una combinazione tra esposizione all’asset e vendita di opzioni.
La stessa società ha inoltre presentato domanda per un ETF buffer su bitcoin. Il veicolo utilizza le opzioni per limitare le perdite nelle fasi di ribasso, accettando allo stesso tempo un tetto ai guadagni potenziali.
Questi strumenti combinano elementi di protezione del capitale e generazione di rendimento e sono pensati per rispondere alla domanda di investitori istituzionali e retail più attenti al rapporto tra rischio e rendimento.
Più liquidità, ma anche maggiore complessità
L’adozione di strategie basate sulle opzioni può favorire la crescita della liquidità e offrire strumenti di copertura in grado di ridurre la volatilità effettivamente sopportata dai portafogli esposti al bitcoin.
La maggiore diffusione introduce però anche una complessità operativa più elevata. Per valutare correttamente le performance occorre considerare l’impatto dei premi, delle scadenze e delle posizioni combinate.
La crescente interconnessione tra mercati regolamentati e piattaforme cripto può facilitare strategie di reddito e protezione più sofisticate. In fasi di stress, tuttavia, può anche amplificare la trasmissione della volatilità.
Per gli investitori italiani, la disponibilità di prodotti basati sulle opzioni amplia le possibilità di diversificazione, ma richiede un’analisi attenta del costo dei premi e del rischio che i rendimenti vengano limitati. Sul piano generale, l’espansione di questi strumenti può favorire prezzi più efficienti, aumentando però la complessità della gestione del rischio sistemico.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: La gestione del rischio di BTC diventa più sofisticata mentre l’era del puntare solo sul prezzo svanisce: Crypto Daily