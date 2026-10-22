Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati 4,5 milioni di euro in un maxi-sistema di frode fiscale

Un’associazione criminale tra Roma e Latina smaltiva false fatture per oltre 24 milioni, generando evasione e crediti inesistenti. Operazione coordinata dalla Procura di Velletri.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno portato a termine una vasta operazione di polizia economico-finanziaria su scala nazionale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. L’indagine, avviata nel 2023, ha smascherato un sistema organizzato di frode fiscale gestito da un’associazione per delinquere attiva tra le province di Roma e Latina, con ramificazioni in Lazio, Lombardia, Campania, Emilia Romagna e Calabria.

Al centro del meccanismo c’erano 64 società e ditte individuali, che hanno emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione fiscale di 4 milioni e la creazione di crediti inesistenti per quasi 23 milioni, principalmente legati a agevolazioni per imprese e investimenti nel Mezzogiorno. Di questi, 1,5 milioni erano già stati utilizzati in compensazione tramite modelli F24, abbattendo debiti previdenziali e fiscali reali.

I reati contestati e i beni sequestrati

L’Autorità Giudiziaria di Velletri ha emesso 48 ordinanze tra misure cautelari reali, sequestri preventivi e decreti di perquisizione nei confronti di persone fisiche e società. Il valore dei beni sottoposti a sequestro supera 4,5 milioni di euro, comprendendo quote societarie, proprietà immobiliari e mobiliari, oltre a disponibilità finanziarie sui conti correnti ancora in fase di quantificazione.

Tra i reati contestati:

Associazione per delinquere

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti

Indebita compensazione di crediti fiscali

Riciclaggio e autoriciclaggio

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Le indagini hanno rivelato un meccanismo “chiavi in mano”: dopo l’emissione delle false fatture, i sodali provvedevano a smobilizzare il denaro attraverso una serie di passaggi fraudolenti, trattenendo una commissione e restituendo il resto in contanti ai clienti. Questo ha permesso ai principali indagati di acquistare beni di lusso per oltre 3,7 milioni di euro, tra cui:

Un appartamento

Una villa con piscina

Un immobile industriale

Auto di grossa cilindrata, motoveicoli d’epoca e un’imbarcazione da diporto

Durante una perquisizione, i finanzieri hanno rinvenuto 100.000 euro in contanti occultati in un tavolo da biliardo, insieme a preziosi e orologi di pregio per un valore di mercato superiore a 300.000 euro. Sono state sequestrate anche 84 cartucce calibro 6,35, con denuncia per detenzione illegale di munizioni.

Un colpo al patrimonio illecito

L’operazione si inserisce nelle prioritarie linee di azione della Guardia di Finanza contro la criminalità economico-finanziaria e organizzata. L’obiettivo è intercettare e reprimere ogni forma di alterazione del mercato, salvaguardando imprese oneste, cittadini e tessuto produttivo sano.

L’aggressione patrimoniale e l’uso sistematico di misure cautelari reali assumono una profonda rilevanza sociale, poiché permettono di sottrarre i profitti illeciti e restituire alla collettività le risorse sottratte all’Erario.