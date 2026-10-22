Blue Economy, la finanza come leva di crescita: le opportunità per le imprese

La sessione conclusiva ha dato spazio alle imprese e ai consorzi nautici, con un confronto diretto sui fabbisogni finanziari del comparto e sulle modalità di accesso alle opportunità disponibili

Credito, finanza agevolata, investimenti nelle startup e internazionalizzazione: sono questi i temi al centro del panel Blue Finance 2026, organizzato da Regione Lazio e Lazio Innova con la sponsorizzazione di UniCredit, nell’ambito di Fiumicino in Blu e Blue Planet Economy Expoforum.

Moderato da Grazia Gulluni, Project Manager Blue Economy di Lazio Innova, l’incontro ha approfondito gli strumenti finanziari a disposizione di PMI e startup per sostenere investimenti, innovazione e competitività.

Anna Lorito, Area Manager Corporate di UniCredit, ha illustrato le soluzioni a sostegno della filiera, dal credito al leasing nautico, fino alla finanza agevolata, ai minibond e agli strumenti del mercato dei capitali. Al centro anche la sostenibilità: misurare il proprio posizionamento ESG può rafforzare la competitività delle imprese e favorire l’accesso a finanziamenti, garanzie pubbliche e opportunità lungo la filiera della Blue Economy.

Il confronto ha coinvolto anche Pasquale Pignalosa (Invitalia), Lavinia Carrese (a|cube – Avanzi, partner del programma FAROS), Francesco Saverio Seri (Watson Farley & Williams), Leonardo Maria Caputo (Regione Lazio), Viola Di Caccamo (SIMEST) e Andrea Baldi (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), con un approfondimento sulle misure nazionali e regionali, gli investimenti privati, gli strumenti di garanzia e il sostegno all’internazionalizzazione.

La sessione conclusiva ha dato spazio alle imprese e ai consorzi nautici, con un confronto diretto sui fabbisogni finanziari del comparto e sulle modalità di accesso alle opportunità disponibili, favorendo il dialogo tra operatori economici e soggetti finanziatori.