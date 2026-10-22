Blue Economy, la scommessa di AquaOrganica sull’acquacoltura italiana

Il direttore Marco Pistrin racconta il percorso dell’azienda e la scelta di sviluppare in Italia un progetto fondato sull’ingegneria e sulle competenze maturate all’estero: “Credo fortemente nei giovani”

Roma, 22 ottobre 2026 – Dagli studi in Canada all’esperienza professionale nei Paesi Bassi, fino alla decisione di tornare in Italia per investire nell’acquacoltura. È il percorso di Marco Pistrin, fondatore e direttore di AquaOrganica, azienda specializzata nella progettazione di impianti, nella fornitura di attrezzature e nella consulenza tecnica per gli allevamenti ittici. Una realtà che opera in un settore nel quale competenze ingegneristiche e conoscenze biologiche si incontrano per rispondere alle esigenze della produzione. Ma dietro il progetto imprenditoriale c’è anche una scelta personale: riportare in Italia l’esperienza maturata all’estero e contribuire allo sviluppo di un comparto nel quale Pistrin vede opportunità anche per le nuove generazioni.

AquaOrganica, dall’ingegneria alla consulenza per gli allevamenti ittici

L’attività di AquaOrganica comprende diverse fasi dello sviluppo degli impianti di acquacoltura, dalla progettazione alla scelta delle attrezzature, fino all’assistenza tecnica rivolta agli operatori del settore: “Noi lavoriamo nel settore dell’acquacoltura, forniamo attrezzature, ci occupiamo di progettazione, siamo ingegneri e facciamo anche consulenza ai nostri clienti”, spiega Pistrin, illustrando le principali attività della società.

L’azienda si rivolge agli allevatori di diverse specie ittiche, tra cui salmoni, trote, branzini e orate, mettendo a disposizione competenze tecniche e servizi per la gestione e lo sviluppo delle attività produttive.

Un lavoro che richiede conoscenze specialistiche e che, nel caso di Pistrin, nasce da un percorso professionale internazionale. Prima di fondare AquaOrganica, l’imprenditore ha infatti studiato e lavorato in Canada, approfondendo successivamente la propria esperienza nei Paesi Bassi.

Il confronto con realtà differenti ha contribuito alla costruzione di un progetto imprenditoriale che punta a trasferire competenze e soluzioni tecniche nel settore italiano dell’acquacoltura.

La scelta di tornare in Italia: “Credo molto in questo Paese e nei giovani”

Accanto all’attività professionale, Pistrin racconta le ragioni che lo hanno portato a scegliere l’Italia come luogo nel quale sviluppare la propria impresa. Nato in Canada e cresciuto professionalmente tra Nord America ed Europa, il fondatore di AquaOrganica ha deciso di mettere le conoscenze acquisite all’estero al servizio di un progetto italiano: “Sono nato in Canada, ma ho deciso di tornare in Italia perché ho passione. Credo molto in questo Paese, credo molto nei giovani”, racconta.

Una decisione che Pistrin collega alla volontà di trasferire in Italia le competenze maturate durante gli anni di studio e lavoro all’estero, contribuendo allo sviluppo del settore. È proprio questo il filo conduttore della sua esperienza: unire la formazione internazionale alla scelta di investire nel Paese, mettendo l’ingegneria e la consulenza al servizio degli allevamenti ittici.