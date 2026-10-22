Carat gestirà i media di DOUGLAS in 20 mercati europei dal 2027

Carat, il network media globale di dentsu, gestirà le attività media di DOUGLAS in 20 mercati europei. L’incarico, assegnato al termine di una gara internazionale, comprenderà anche l’Italia e avrà avvio operativo dal 1° gennaio 2027.

L’assegnazione a Carat

La collaborazione estende a livello europeo il rapporto già attivo nella regione DACH, composta da Germania, Austria e Svizzera. Il mandato prevede attività di consulenza strategica e operativa in ambito media, con l’obiettivo di coordinare la comunicazione del gruppo mantenendo insieme coerenza del brand e rilevanza per i singoli mercati.

Secondo quanto comunicato, il modello punta anche a migliorare la trasparenza e l’efficacia degli investimenti media attraverso un approccio integrato, a sostegno degli obiettivi di crescita di DOUGLAS. Nel processo di selezione, Carat si è distinta per la combinazione di visione strategica, competenze data-driven e un modello operativo scalabile.

Rik Strubel, Chief Marketing Officer di DOUGLAS Group, ha definito la partnership internazionale la prima di queste dimensioni per l’azienda. Ha inoltre indicato tra gli obiettivi l’aumento dell’impatto degli investimenti media e la creazione di esperienze più rilevanti per i consumatori.

Per Katja Brandt, CEO Germany e Media Practice President Central Europe di dentsu, l’incarico rappresenta un’estensione della collaborazione oltre la regione DACH. Manuela Paoletti, Media Practice President di dentsu Italia, ha sottolineato il valore del coordinamento tra team locali e internazionali e il supporto previsto per DOUGLAS anche nel mercato italiano.

Il perimetro europeo

Oltre a Germania, Austria, Svizzera e Italia, i mercati inclusi sono Francia, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Portogallo, Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Romania, Croazia, Slovenia e Spagna.

Il nuovo incarico consolida la collaborazione tra DOUGLAS e dentsu e si inserisce nell’impegno dell’azienda a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo del beauty premium. In Italia, l’assegnazione arriva dopo la nomina di Carat come Media Agency of the Year al Golden Drum International Festival of Creativity.

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