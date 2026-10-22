Cerveteri, a Palazzo Ruspoli la presentazione de “La Scelta”, il nuovo romanzo di Paolo Prosperi

Cerveteri, 22 ottobre 2026 – Una donna, un figlio da crescere e la difficile decisione di lasciare il proprio Paese per cercare un futuro in Italia. È la storia al centro di “La Scelta”, il nuovo romanzo dello scrittore Paolo Prosperi, che sarà presentato giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 18, nella Sala di Palazzo Ruspoli a Cerveteri. L’incontro, patrocinato dal Comune di Cerveteri – Assessorato alla Cultura e al Turismo, sarà aperto gratuitamente alla cittadinanza.

“La Scelta”, la storia di Irina tra l’Est Europa e l’Italia

Protagonista del romanzo è Irina, una donna che vive tra Tbilisi e Sebastopoli negli anni del crollo dell’Unione Sovietica. Il lavoro manca, le difficoltà economiche pesano sulla quotidianità e sulle sue spalle ricade la responsabilità di occuparsi di un figlio e di una madre anziana. Davanti a una situazione sempre più complessa, Irina si trova a compiere una scelta dolorosa: lasciare la propria terra ed emigrare in Italia.

Attraverso la sua vicenda, il romanzo affronta il tema dell’emigrazione femminile dall’Europa orientale, raccontando le difficoltà personali e familiari che accompagnano la decisione di ricominciare una nuova vita lontano da casa.

È una storia che richiama quella di tante donne provenienti dai Paesi dell’Est, presenti anche nel territorio di Cerveteri e Ladispoli, dove molte lavorano nell’assistenza familiare e nella cura delle persone.

La presentazione a Palazzo Ruspoli: orari e ingresso

L’appuntamento si terrà giovedì 29 ottobre, dalle 18 alle 20, nella Sala di Palazzo Ruspoli, in piazza Santa Maria a Cerveteri, con riferimento all’indirizzo di via Luni 6.

Durante l’incontro sarà possibile dialogare con Paolo Prosperi, scrittore residente a Cerveteri, e approfondire i temi affrontati nel suo nuovo romanzo.