Coca-Cola, Nestlé e Danone cambiano le etichette per chiarire il riciclo

Coca-Cola, Nestlé e Danone cambiano le etichette delle bottiglie di plastica per fornire informazioni più corrette sul riciclo.

Coca-Cola, Nestlé e Danone hanno assunto un impegno con la Commissione Europea per rendere più chiare le informazioni sul riciclo riportate sulle bottiglie di plastica. Le aziende sostituiranno alcune diciture sulle etichette, con l’obiettivo di fornire indicazioni più corrette sulla riciclabilità e sulla composizione dei contenitori.

Le nuove diciture sulle bottiglie

Tra le formule destinate a cambiare c’è “Sono una bottiglia fatta al 100% di plastica riciclata”. La dicitura sarà sostituita da “Questa bottiglia è riciclata al 100%. Esclusi tappo ed etichetta”, così da precisare a quali parti del prodotto si riferisce l’informazione.

Secondo quanto spiegato dall’esecutivo Ue, la modifica punta a evitare ambiguità sulle caratteristiche delle confezioni. L’indicazione distingue infatti la bottiglia dal tappo e dall’etichetta, che non sono inclusi nella percentuale riportata.

Stop a “Riciclami ancora”

I tre gruppi interverranno anche sui messaggi rivolti ai consumatori. L’espressione “Riciclami ancora” sarà sostituita da “Riciclami”. La modifica serve a evitare l’impressione che la bottiglia sia già stata riciclata prima dell’acquisto e che possa essere trasformata nuovamente in un’altra bottiglia.

L’impegno riguarda inoltre l’impressione complessiva trasmessa dalle etichette e dalle attività di marketing. Le aziende dovranno evitare associazioni con altri messaggi o simboli ecologici quando possano risultare fuorvianti rispetto agli effettivi benefici ambientali delle bottiglie di plastica.

Anche le campagne di marketing digitale pubblicate sui rispettivi siti web e canali social dovranno riflettere il contenuto degli impegni assunti. L’obiettivo indicato è mantenere coerenti le comunicazioni rivolte ai consumatori con le informazioni effettive sul riciclo e sulla composizione dei contenitori.