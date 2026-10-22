Criptovalute e Trump, tra donazioni politiche e rischi normativi

Criptovalute e Trump: MAGA Inc. ha ricevuto quasi 89 milioni di dollari dal settore, tra influenza normativa, accuse e rischi di volatilità.

Il rapporto tra industria delle criptovalute e Donald Trump è diventato uno dei punti di scontro nel dibattito politico statunitense. Al centro ci sono i contributi a MAGA Inc., le accuse sull’influenza esercitata dal settore e i possibili effetti sulle regole e sui mercati.

Secondo Will Ragland, vicepresidente per la ricerca nel dipartimento di advocacy del Center for American Progress, dal 2024 il comparto ha scelto di legarsi apertamente a Trump e ai suoi alleati politici. Ragland ha sostenuto che il settore avrebbe versato al super PAC principale del presidente quasi 89 milioni di dollari, più di quanto registrato da altre industrie.

«Siamo bombardati su base settimanale dall’ultima modalità con cui il presidente cerca di trarne profitto», ha dichiarato Ragland, riferendosi alle accuse che coinvolgono gli interessi di Trump nel comparto crypto.

Il ruolo di MAGA Inc. e l’influenza politica

Il ricorso ai super PAC è una pratica consolidata nella politica degli Stati Uniti. Questi strumenti finanziano campagne e attività politiche senza essere sottoposti alle stesse restrizioni previste per le donazioni dirette ai candidati.

Nel caso delle criptovalute, il sostegno al fronte politico dominante avrebbe offerto al settore un accesso più diretto a interlocutori favorevoli nelle istituzioni. L’obiettivo, secondo la ricostruzione disponibile, è incidere sulle regole e sulle interpretazioni amministrative.

L’influenza può esercitarsi attraverso le commissioni di vigilanza, i dipartimenti responsabili dei procedimenti amministrativi e i consiglieri della Casa Bianca. La fonte riferisce che regolatori più favorevoli avrebbero lasciato cadere alcune azioni di enforcement e starebbero lavorando a normative più permissive.

Ragland ha definito la scelta delle aziende crypto «strategica» ma «molto scorretta». A suo giudizio, l’alleanza avrebbe prodotto alcuni risultati, tra cui indagini archiviate e una linea diretta verso la presidenza, ma avrebbe anche aumentato l’esposizione del settore alle controversie politiche.

Accuse, mercato e investitori

Le accuse rivolte a Trump, secondo Ragland, mettono spesso in evidenza i suoi guadagni nel comparto crypto. La sua organizzazione li stima in circa 2,4 miliardi di dollari. Il dato è presentato nel contesto delle contestazioni sull’intreccio tra interessi personali, attività politica e regolamentazione.

Un eventuale aumento della pressione giudiziaria o l’apertura di nuove inchieste pubbliche potrebbe avere conseguenze sui mercati: maggiore volatilità dei prezzi, minore fiducia degli investitori istituzionali e più difficoltà nell’accesso al capitale per le società coinvolte.

Al contrario, regole più favorevoli potrebbero creare opportunità di crescita per gli operatori meglio posizionati. Per gli investitori europei e italiani, la valutazione delle imprese crypto non riguarda quindi soltanto tecnologia e risultati finanziari, ma anche esposizione politica, profili legali e qualità della governance.

Gli scenari normativi

Se le indagini e le azioni giudiziarie dovessero intensificarsi, le autorità potrebbero adottare standard più severi su trasparenza, governance e conflitti di interesse. Un irrigidimento delle regole negli Stati Uniti e a livello internazionale potrebbe ridurre la liquidità e accrescere la volatilità del settore.

Uno scenario opposto, caratterizzato da politiche favorevoli e misure di tutela degli investitori, potrebbe invece accelerare l’adozione istituzionale delle tecnologie legate alle criptovalute. In un quadro incerto, la diversificazione, la due diligence legale e l’analisi dell’esposizione politica diventano elementi centrali per chi mantiene posizioni nel comparto.