L'APPROFONDIMENTO|
Dal Golfo Persico ai supermercati vuoti: la rivolta dei camionisti paralizza il Sud
Il caro gasolio paralizza le consegne, la distribuzione delle merci è in ginocchio. Ma la crisi rivela una fragilità più profonda: la dipendenza italiana dai camion e il ruolo strategico delle infrastrutture che tengono unita la Penisola
Roma, 22 ottobre 2026 – Camion fermi lungo le autostrade, presidi davanti ai porti, agricoltori scesi in strada con i trattori. Ma anche supermercati con gli scaffali vuoti, distributori senza carburante, autobus costretti a ridurre le corse, imprese impossibilitate a ricevere le merci. Rimasta ai margini dell’attenzione nazionale per tanti giorni – troppi -, ora la crisi ha raggiunto anche il fronte dell’ordine pubblico: la polizia è intervenuta per rimuovere alcuni blocchi, mentre il Viminale ha comunicato 1.339 persone identificate, 71 denunciate e 242 sanzionate. Una vertenza nata dal caro gasolio è diventata una questione nazionale, capace di mettere in ginocchio la distribuzione alimentare e i collegamenti di intere regioni.
Camion fermi e strade bloccate: cosa sta succedendo al Sud
La protesta è cominciata il 16 ottobre sulle principali arterie della Campania e della Calabria, sovrapponendosi alle mobilitazioni già avviate dagli agricoltori. Da allora si è estesa a Puglia, Basilicata, Molise e Sicilia, coinvolgendo caselli autostradali, aree industriali e snodi portuali.
In Campania, una delle regioni più colpite, i presidi hanno interessato l’A1 Milano-Napoli, l’A30 Caserta-Salerno e gli accessi al porto di Napoli. A Nola, Caianello e nel Casertano la circolazione dei mezzi pesanti è stata ostacolata per giorni. A Teverola, dove si trovano importanti piattaforme della grande distribuzione, i camion hanno incontrato difficoltà nelle operazioni di carico e scarico.
Non tutti gli autisti hanno scelto di aderire al fermo, e non mancano le ombre. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, tra Napoli e Caserta si sono verificati episodi di pneumatici tagliati per impedire la partenza degli autoarticolati. In alcuni punti sono stati collocati copertoni sulle carreggiate. Nei pressi di Teano, un conducente ha raccontato all’Ansa di essere rimasto bloccato per tre giorni in un’area di servizio. La polizia ha avviato le identificazioni e liberato alcuni presidi autostradali. Il ministero dell’Interno ha inoltre disposto la scorta a numerosi mezzi di trasporto, 500 soltanto in Campania, per consentire la ripresa delle consegne. Il ministro Matteo Piantedosi ha convocato prefetti e questori, chiedendo attenzione anche a possibili infiltrazioni criminali, sulle quali non risultano responsabilità accertate.
La mobilitazione prosegue intanto in Puglia, con presidi a Corato, Poggio Imperiale, Bitonto e San Severo. In Calabria i trasportatori mantengono lo stato di agitazione. In Sicilia, nonostante la revoca del fermo da parte del Comitato trasportatori locale, altri gruppi continuano a presidiare alcuni collegamenti, compresi gli accessi portuali.
Dagli scaffali vuoti ai rifornimenti: le conseguenze dei blocchi
Le immagini più eloquenti arrivano dai supermercati. Tra Napoli e Caserta, ma anche in Puglia e Calabria, interi banchi sono rimasti senza latte, carne, frutta, verdura e acqua minerale. Le merci non raggiungono i centri distributivi oppure vi rimangono bloccate, senza poter essere trasferite nei negozi.
Il problema è particolarmente grave per i prodotti deperibili. Confagricoltura segnala ortaggi destinati alla distruzione e latte che non può essere consegnato ai caseifici. Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop denuncia il rischio di interruzioni produttive. Secondo Legacoop Agroalimentari, i danni relativi al solo kiwi giallo hanno raggiunto circa 30 milioni di euro in cinque giorni.
Intanto le difficoltà si estendono ai servizi pubblici. A Napoli si registrano lunghe code davanti ai distributori ancora riforniti. Eav e Air Campania hanno annunciato riduzioni dei collegamenti su gomma, mentre la carenza di gasolio rischia di compromettere anche altri servizi di trasporto. I sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Vito Leccese, hanno denunciato le crescenti difficoltà nella raccolta dei rifiuti e nei trasporti. Negli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria è stata segnalata l’assenza di carburante per gli aerei, con indicazioni ai piloti di effettuare il rifornimento negli scali precedenti.
La crisi ha ormai superato i confini meridionali. Anche nel Lazio e in Lombardia si avvertono problemi nell’arrivo dei prodotti ortofrutticoli.
Il governo tratta, ma la protesta si divide
Il confronto del 20 ottobre a Milano tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e le associazioni di categoria ha prodotto un primo accordo economico. Il governo ha annunciato lo sblocco di 480 milioni di euro destinati all’autotrasporto e ulteriori interventi, con l’obiettivo di mobilitare complessivamente oltre un miliardo di euro. Una parte delle somme, tuttavia, riguarda risorse già stanziate, che non equivalgono a nuovi finanziamenti.
La risposta ha diviso i manifestanti. Alcune organizzazioni hanno accolto positivamente gli impegni del ministero e chiesto la rimozione dei blocchi. Altri gruppi, soprattutto autonomi, ritengono le misure insufficienti. In Calabria, Fedralog ha annunciato la prosecuzione della protesta fino al 27 ottobre, data prevista per un nuovo confronto. E non è tutto: la frattura riguarda anche i metodi. Il diritto di manifestare resta distinto dall’impedimento della circolazione e dalle intimidazioni segnalate nei confronti degli autisti intenzionati a lavorare.
Il governo, intanto, ha convocato per oggi giovedì 22 ottobre un Consiglio dei ministri dedicato a un decreto legge con misure per l’autotrasporto e ulteriori risorse per l’agricoltura. La questione è ora riportare le merci sulle strade senza lasciare irrisolto il problema economico che ha alimentato la protesta.
Dal Golfo Persico al caro gasolio: la dimensione geopolitica della crisi
Per comprendere le ragioni della mobilitazione bisogna guardare fuori dai confini italiani. La devastante crisi energetica legata alle continue interruzioni dei traffici petroliferi nello Stretto di Hormuz ha contribuito all’aumento delle quotazioni internazionali del gasolio. Secondo i dati pubblicati il 21 ottobre da Unem, le quotazioni del gasolio sono aumentate di circa 57 centesimi al litro dall’inizio della crisi di Hormuz. A settembre il prezzo medio italiano alla pompa aveva raggiunto 2,248 euro al litro. Il taglio temporaneo delle accise è scaduto il 5 ottobre.
Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), nel 2025 vi transitavano mediamente circa 20 milioni di barili al giorno di greggio e prodotti petroliferi, equivalenti a un quarto del commercio mondiale di petrolio via mare. La sua importanza non dipende soltanto dai volumi trasportati, ma dalla limitata disponibilità di rotte alternative e dalla concentrazione della capacità produttiva in un’area caratterizzata da elevata instabilità geopolitica. Le interruzioni della navigazione, gli attacchi alle infrastrutture energetiche e l’aumento dei rischi per le compagnie marittime hanno compromesso la regolarità degli approvvigionamenti, contribuendo all’aumento dei prezzi internazionali e dei costi di trasporto.
Il problema si riflette sull’intera filiera: produttori agricoli, industrie alimentari, operatori logistici e distribuzione commerciale. E in Sicilia si aggiunge il peso dei collegamenti marittimi, indispensabili per trasferire le merci tra l’isola e il resto del Paese. Il prezzo del gasolio diventa così un fattore economico che si somma ai costi dell’insularità.
Il punto debole dell’Italia è la dipendenza dai camion
La crisi in corso mette a nudo una fragilità strutturale del sistema economico nazionale: l’Italia dipende quasi interamente dai camion per la movimentazione delle merci sulla terraferma. Secondo l’Istat, nel 2024 il trasporto su strada rappresentava il 92,1% delle tonnellate movimentate nel trasporto terrestre italiano, considerando strada e ferrovia. Limitando l’osservazione ai traffici interni, la quota raggiungeva il 96,8%. Una dipendenza che rende il Paese particolarmente vulnerabile quando la circolazione dei mezzi pesanti viene interrotta, anche soltanto lungo alcune direttrici strategiche.
Il problema non è soltanto il numero di camion sulle strade, ma la mancanza di alternative utilizzate. La distribuzione alimentare si regge su una successione continua di consegne: gli stabilimenti riforniscono i centri logistici, le piattaforme smistano le merci e gli autotrasportatori raggiungono supermercati e negozi. Basta interrompere uno di questi passaggi perché l’intera catena rallenti o s’inceppi totalmente. I prodotti agricoli rimangono nei territori di produzione, quelli refrigerati rischiano di deteriorarsi e i punti vendita esauriscono progressivamente le scorte. In Sicilia, Confcommercio ha stimato danni compresi tra 40 e 50 milioni di euro in cinque giorni di fermo, considerando la grande distribuzione e la filiera commerciale dei prodotti freschi.
Il confronto con il resto d’Europa aiuta a comprendere quanto la situazione italiana sia sbilanciata. Nel 2024, nell’Unione europea il 78% del trasporto terrestre di merci, misurato in tonnellate-chilometro, avveniva su strada, il 17% su ferrovia e il 5% attraverso le vie navigabili interne. In Germania, la ferrovia copriva circa il 20% del traffico terrestre, mentre nei Paesi Bassi il trasporto fluviale raggiungeva il 40,4%. Si tratta di indicatori diversi dalle percentuali italiane calcolate sulle tonnellate movimentate, ma che mostrano come altri Paesi abbiano sviluppato una maggiore diversificazione delle infrastrutture.
Il caso più significativo è quello della Svizzera, dove il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è diventato un obiettivo strategico nazionale. Attraverso i valichi alpini svizzeri, circa il 70% delle merci viaggia su rotaia. Un risultato favorito da investimenti nei collegamenti ferroviari e da una politica avviata negli anni Novanta. Il dato riguarda il solo traffico transalpino e non l’intera rete di distribuzione del Paese, ma dimostra come una scelta infrastrutturale di lungo periodo possa modificare la ripartizione dei trasporti.
Potenzialmente, l’Italia dispone di alternative, ma il loro utilizzo resta limitato. La ferrovia potrebbe assorbire una quota maggiore dei collegamenti sulle lunghe distanze, mentre il trasporto marittimo lungo le coste offrirebbe ulteriori possibilità, soprattutto nei rapporti tra Mezzogiorno, isole e regioni settentrionali. Servirebbero però collegamenti più efficienti tra porti, interporti, stabilimenti industriali e rete ferroviaria. Un’intermodalità ad oggi impossibile a causa della mancanza di infrastrutture adeguate al caso. Per fare un esempio, RFI dispone già di una rete di terminal e impianti dedicati alle merci, ma aumentarne l’utilizzo richiede capacità infrastrutturale, investimenti e servizi competitivi rispetto alla strada. Tutto ciò, oggi manca.
Nessuna di queste soluzioni potrebbe comunque sostituire nell’immediato i camion. Anche le merci trasportate su nave o su treno devono generalmente raggiungere i punti vendita attraverso collegamenti stradali. La questione non è dunque eliminare il trasporto su gomma, ma evitare che quasi ogni fase della distribuzione nazionale dipenda da un’unica modalità di trasporto. Per una penisola affacciata sul Mediterraneo, attraversata da corridoi ferroviari europei e dotata di numerosi porti commerciali, la dipendenza dalla strada non è soltanto un problema di costi, che già sarebbe sufficiente. Bensì è anche una vulnerabilità strategica, che emerge ogni volta che uno dei collegamenti indispensabili alla circolazione delle merci smette di funzionare.
La risposta del governo e la divisione degli autotrasportatori
Il vertice del 20 ottobre a Milano ha prodotto una prima apertura istituzionale. Salvini ha annunciato l’avvio dell’erogazione di circa 480 milioni di euro per le richieste presentate dalle imprese fino ad agosto, nell’ambito delle risorse già stanziate. Il governo punta a mobilitare complessivamente oltre un miliardo di euro, comprendendo anche fondi per il rinnovo dei veicoli e ulteriori interventi. Resta sul tavolo la ricerca di nuove risorse per compensare l’aumento dei costi.
Attenzione: la distinzione è importante: lo sblocco di finanziamenti preesistenti non equivale necessariamente a un nuovo sostegno economico immediato. È proprio su questo punto che si concentra una parte della contestazione. Fedralog, attiva in Calabria, ha annunciato la prosecuzione del fermo fino al 27 ottobre, giudicando insufficienti gli impegni assunti. Tuttavia, la diversa posizione delle organizzazioni siciliane conferma inoltre che la mobilitazione non ha una direzione unitaria.
Intanto i sindaci di Napoli e Bari, Gaetano Manfredi e Vito Leccese, hanno chiesto al governo di anticipare il confronto, segnalando le difficoltà negli approvvigionamenti e i rischi per il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti. Nella serata di ieri, Palazzo Chigi ha annunciato la convocazione del Consiglio dei ministri previsto per oggi 28 ottobre. Obiettivo: approvare un decreto legge con misure a sostegno dell’autotrasporto e ulteriori risorse per l’agricoltura. Resterà da capire se le misure saranno sufficienti a ripristinare i rifornimenti e quale risposta strutturale potrà ridurre, in futuro, la vulnerabilità di un sistema nel quale anche pochi snodi bloccati possono avere conseguenze su territori molto più vasti.
Ph: cna.it