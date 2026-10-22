Dal Golfo Persico ai supermercati vuoti: la rivolta dei camionisti paralizza il Sud

La crisi in corso mette a nudo una fragilità strutturale del sistema economico nazionale: l’Italia dipende quasi interamente dai camion per la movimentazione delle merci sulla terraferma. Secondo l’Istat, nel 2024 il trasporto su strada rappresentava il 92,1% delle tonnellate movimentate nel trasporto terrestre italiano, considerando strada e ferrovia. Limitando l’osservazione ai traffici interni, la quota raggiungeva il 96,8%. Una dipendenza che rende il Paese particolarmente vulnerabile quando la circolazione dei mezzi pesanti viene interrotta, anche soltanto lungo alcune direttrici strategiche.

Il problema non è soltanto il numero di camion sulle strade, ma la mancanza di alternative utilizzate. La distribuzione alimentare si regge su una successione continua di consegne: gli stabilimenti riforniscono i centri logistici, le piattaforme smistano le merci e gli autotrasportatori raggiungono supermercati e negozi. Basta interrompere uno di questi passaggi perché l’intera catena rallenti o s’inceppi totalmente. I prodotti agricoli rimangono nei territori di produzione, quelli refrigerati rischiano di deteriorarsi e i punti vendita esauriscono progressivamente le scorte. In Sicilia, Confcommercio ha stimato danni compresi tra 40 e 50 milioni di euro in cinque giorni di fermo, considerando la grande distribuzione e la filiera commerciale dei prodotti freschi.

Il confronto con il resto d’Europa aiuta a comprendere quanto la situazione italiana sia sbilanciata. Nel 2024, nell’Unione europea il 78% del trasporto terrestre di merci, misurato in tonnellate-chilometro, avveniva su strada, il 17% su ferrovia e il 5% attraverso le vie navigabili interne. In Germania, la ferrovia copriva circa il 20% del traffico terrestre, mentre nei Paesi Bassi il trasporto fluviale raggiungeva il 40,4%. Si tratta di indicatori diversi dalle percentuali italiane calcolate sulle tonnellate movimentate, ma che mostrano come altri Paesi abbiano sviluppato una maggiore diversificazione delle infrastrutture.

Il caso più significativo è quello della Svizzera, dove il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia è diventato un obiettivo strategico nazionale. Attraverso i valichi alpini svizzeri, circa il 70% delle merci viaggia su rotaia. Un risultato favorito da investimenti nei collegamenti ferroviari e da una politica avviata negli anni Novanta. Il dato riguarda il solo traffico transalpino e non l’intera rete di distribuzione del Paese, ma dimostra come una scelta infrastrutturale di lungo periodo possa modificare la ripartizione dei trasporti.

Potenzialmente, l’Italia dispone di alternative, ma il loro utilizzo resta limitato. La ferrovia potrebbe assorbire una quota maggiore dei collegamenti sulle lunghe distanze, mentre il trasporto marittimo lungo le coste offrirebbe ulteriori possibilità, soprattutto nei rapporti tra Mezzogiorno, isole e regioni settentrionali. Servirebbero però collegamenti più efficienti tra porti, interporti, stabilimenti industriali e rete ferroviaria. Un’intermodalità ad oggi impossibile a causa della mancanza di infrastrutture adeguate al caso. Per fare un esempio, RFI dispone già di una rete di terminal e impianti dedicati alle merci, ma aumentarne l’utilizzo richiede capacità infrastrutturale, investimenti e servizi competitivi rispetto alla strada. Tutto ciò, oggi manca.

Nessuna di queste soluzioni potrebbe comunque sostituire nell’immediato i camion. Anche le merci trasportate su nave o su treno devono generalmente raggiungere i punti vendita attraverso collegamenti stradali. La questione non è dunque eliminare il trasporto su gomma, ma evitare che quasi ogni fase della distribuzione nazionale dipenda da un’unica modalità di trasporto. Per una penisola affacciata sul Mediterraneo, attraversata da corridoi ferroviari europei e dotata di numerosi porti commerciali, la dipendenza dalla strada non è soltanto un problema di costi, che già sarebbe sufficiente. Bensì è anche una vulnerabilità strategica, che emerge ogni volta che uno dei collegamenti indispensabili alla circolazione delle merci smette di funzionare.