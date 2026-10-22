Dalle valvole di Marconi agli amplificatori digitali: Consevo Network porta l’innovazione audio a bordo delle imbarcazioni

Il Faro Online protagonista al Blue Planet Economy Expoforum. Le interviste alle imprese più performanti presenti alla Fiera di Roma.

Roma, 22 ottobre 2026 – Dall’informatica al mondo della nautica, passando per gli amplificatori a valvole e la ricerca sulle tecnologie digitali. È il percorso di Consevo Network, azienda innovativa del Lazio che ha scelto di portare la propria esperienza tecnologica anche nel settore delle imbarcazioni. A raccontarlo è Fabio Romoli, amministratore e fondatore della società, intervenuto al Blue Planet Economy Expoforum in corso alla Fiera di Roma. Al centro della partecipazione, una linea di amplificatori audio che punta a coniugare dimensioni contenute, semplicità di utilizzo e qualità sonora, con particolare attenzione alle esigenze del comparto nautico.

Dalle valvole di Marconi agli amplificatori digitali

La storia di Consevo Network nasce lontano dai cantieri navali. L’azienda muove i primi passi nel mondo dell’informatica, per poi sviluppare un progetto dedicato all’amplificazione sonora, inizialmente attraverso un dispositivo che univa ricerca estetica e tecnologia analogica.

“È un oggetto nato come arte pop e ha un aspetto di design, ma anche di funzionalità. È un amplificatore audio a valvole”, racconta Romoli, ricordando il legame con una tecnologia che affonda le sue radici nelle prime applicazioni dell’elettronica.

Da quel primo prodotto è iniziato un percorso di ricerca e sviluppo che ha portato l’impresa a confrontarsi con le possibilità offerte dal digitale. Il risultato è un amplificatore compatto, concepito per offrire una resa sonora elevata senza richiedere installazioni particolarmente complesse.

Il passaggio dall’analogico al digitale ha aperto nuove prospettive applicative, tra cui proprio il settore nautico, dove l’organizzazione degli spazi e la gestione degli impianti rappresentano aspetti importanti nella progettazione delle imbarcazioni.

Meno cablaggi e musica dallo smartphone: la tecnologia per la nautica

È soprattutto nella semplicità dell’installazione che Sevo Network individua uno dei principali punti di forza del nuovo dispositivo. Secondo Romoli, il sistema permette di ridurre sensibilmente i cablaggi, facilitando il lavoro dei cantieri e contenendo i costi necessari alla predisposizione degli impianti audio: “Questa piccola scatola magica è un amplificatore assolutamente tecnologico e digitale, di estrema potenza, che ha caratteristiche molto interessanti per le imbarcazioni”, spiega il fondatore dell’azienda.

Le dimensioni ridotte non impediscono, secondo quanto illustrato da Romoli, di ottenere prestazioni sonore elevate. Ma l’elemento sul quale l’impresa ha concentrato maggiormente il proprio lavoro è l’accessibilità della tecnologia, anche per chi non possiede competenze specifiche nel settore audio.

“La caratteristica principale dell’oggetto è la semplicità d’uso”, sottolinea Romoli. Una volta installato l’amplificatore, la musica può essere gestita direttamente attraverso smartphone o tablet, utilizzando le comuni piattaforme di streaming musicale.