Dove i talenti trovano una voce: la storia di Accademia Artisti

Roma – Ci sono sogni che nascono in silenzio: una battuta ripetuta davanti allo specchio, una canzone intonata per la prima volta, una voce che cerca il coraggio di farsi ascoltare. E poi ci sono i luoghi in cui quei sogni possono incontrare il lavoro, la disciplina, le persone giuste. Accademia Artisti nasce proprio da questa idea: offrire a chi sente una vocazione per lo spettacolo uno spazio in cui coltivarla, darle forma e imparare a portarla nel mondo.

Dalla fondazione a un percorso di crescita

Fondata a Roma nel 2010 da Carlo Fuscagni e Rita Statte, l’Accademia ha attraversato anni di cambiamenti senza perdere il senso della propria missione: accompagnare le persone nella scoperta e nello sviluppo delle proprie capacità artistiche.

La sua storia non è soltanto una successione di aperture e nuovi progetti, ma un percorso fatto di incontri, studio, tentativi, prove e occasioni per avvicinare la formazione alla realtà professionale.

Nel tempo, questo cammino si è consolidato anche attraverso passaggi istituzionali significativi. Nel 2016, secondo le informazioni pubblicate dall’Istituto, arrivano risultati nell’ambito di bandi del Ministero dei Beni Culturali e un riconoscimento della Regione Lazio nella formazione attoriale. Nel 2018 l’Accademia partecipa a un progetto regionale dedicato alla formazione per le web series, aprendosi a linguaggi narrativi in rapida evoluzione.

Sono tappe che raccontano una realtà attenta al proprio tempo e alla necessità di preparare gli artisti a un settore in continuo movimento.

Innovazione e nuove tecnologie per la formazione artistica

La formazione, per Accademia Artisti, non vive soltanto tra le pagine di un copione o nelle ore di lezione: prende corpo nella pratica, nell’ascolto, nel confronto e nella possibilità di misurarsi con strumenti e contesti reali.

Nel 2020 nasce Virtual Academy, la piattaforma che affianca alla didattica in presenza nuove opportunità di apprendimento online. Negli anni successivi, l’attenzione alle trasformazioni dell’audiovisivo porta anche allo sviluppo di un percorso di recitazione in Virtual Production, dove la performance incontra ambienti virtuali e scenari realizzati in CGI.

Nel 2024 il progetto compie un passo importante con l’apertura a Roma di Accademia Artisti Studios: circa 1.000 metri quadrati dedicati alla formazione e a lavorazioni di doppiaggio, registrazione, mix e post-produzione audio-video.

Non soltanto spazi e attrezzature, ma un ambiente in cui la preparazione può avvicinarsi ancora di più ai linguaggi e alle esigenze del lavoro, facendo incontrare chi studia e chi crea.

Accreditamenti, collaborazioni e opportunità formative

Anche la rete di riconoscimenti e collaborazioni contribuisce a definire il profilo dell’Istituto.

Il sito dell’Accademia riporta l’estensione, nel 2025, dell’accreditamento della Regione Lazio anche agli ambiti del canto e del doppiaggio, oltre alla recitazione.

Le collaborazioni con l’Università degli Studi Link e con l’Università degli Studi di Teramo prevedono opportunità di riconoscimento di crediti formativi universitari nei rispettivi percorsi, nel rispetto delle condizioni applicabili.

L’adesione al Pact for Skills, iniziativa europea per lo sviluppo delle competenze, si inserisce in una visione che considera la formazione un percorso da aggiornare e nutrire nel tempo.

I professionisti dello spettacolo al centro della didattica

A rendere viva questa visione sono soprattutto le persone. Il corpo docente riunisce professionisti attivi nel cinema, nella televisione, nel teatro, nella musica e nel doppiaggio: artisti e specialisti che portano in aula esperienza, sensibilità e conoscenza del mestiere.

Perché imparare un’arte significa anche incontrare chi la pratica, ascoltarne le storie, comprenderne le sfide e scoprire che dietro ogni risultato ci sono studio, perseveranza e lavoro condiviso.

«Ogni percorso artistico comincia con una possibilità. Il compito della formazione è aiutare quella possibilità a diventare una scelta consapevole».

Nove sedi in Italia e nuovi progetti in arrivo

Oggi Accademia Artisti è presente con nove sedi in tutto il territorio italiano. Una presenza che unisce luoghi, competenze e occasioni di incontro, mantenendo al centro la persona che sceglie di mettersi in gioco e il suo desiderio di crescere.

E la storia continua. L’Accademia sta preparando il lancio di un nuovo dipartimento aziendale, rivolto anche ai professionisti. Tra le iniziative in arrivo un corso dedicato alla crescita personale.

Un nuovo orizzonte che amplia il campo d’azione dell’Istituto, restando fedele a una convinzione semplice: ogni percorso di apprendimento, artistico o professionale, comincia dalle persone e dalla possibilità di far emergere ciò che possono diventare.

ACCADEMIA ARTISTI IN BREVE

Fondata a Roma nel 2010, Accademia Artisti è un istituto di formazione nelle arti dello spettacolo con percorsi in recitazione, canto e doppiaggio, strumenti di didattica digitale e Accademia Artisti Studios, struttura dedicata anche al doppiaggio e alla post-produzione audio-video.

Opera con nove sedi in tutta Italia.

Sito web: www.accademiartisti.com