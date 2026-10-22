Fiumi e canali da risanare, l’innovazione di Palugica per tutelare il mare del Lazio

Il Faro Online protagonista al Blue Planet Economy Expoforum. Le interviste alle imprese più performanti presenti alla Fiera di Roma.

Roma, 22 ottobre 2026 – Contrastare l’inquinamento dei fiumi e dei canali prima che le loro acque raggiungano il mare, utilizzando le biotecnologie per migliorare la qualità degli ecosistemi acquatici. È questo il lavoro portato avanti da Palugica, società specializzata nella consulenza ambientale e nei trattamenti biologici, che ha collaborato con la Regione Lazio a diversi interventi di risanamento dei corsi d’acqua del territorio. A raccontare l’attività dell’azienda è Paolo Amicucci, amministratore unico di Palugica, intervistato al Blue Planet Economy Expoforum 2026, in corso alla Fiera di Roma. Un’esperienza che comprende anche il recupero delle acque del laghetto dell’Eur, utilizzato nelle competizioni internazionali di triathlon.

“La mia azienda è una società di consulenza ambientale e si occupa in particolar modo dell’applicazione delle biotecnologie in ambito ambientale”, spiega Amicucci. Il settore principale d’intervento è quello del disinquinamento attraverso trattamenti biologici, applicati a diverse situazioni di contaminazione di origine organica. Una tecnologia che trova impiego anche nei corsi d’acqua che attraversano il territorio laziale e sfociano lungo il litorale, dove la qualità delle acque fluviali può incidere direttamente sulle condizioni di balneazione.

Proprio su questo fronte si concentra una parte delle attività sviluppate con il sostegno della Regione Lazio. Grazie ai finanziamenti regionali, l’azienda ha avuto la possibilità di intervenire in diversi siti, lavorando soprattutto negli ultimi due o tre chilometri dei canali prima dello sbocco in mare. Gli interventi interessano sia l’acqua in movimento sia i sedimenti che si accumulano sul fondo, attraverso trattamenti di natura biologica. L’obiettivo è ridurre la presenza di sostanze inquinanti di origine organica e contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali dei corsi d’acqua, con possibili benefici anche per le zone costiere nelle quali confluiscono.

Tra le esperienze più significative raccontate da Amicucci figura il laghetto dell’Eur, a Roma, dove l’imprenditore riferisce di aver effettuato sei interventi di risanamento delle acque nel corso degli anni. Operazioni finalizzate, secondo quanto spiegato durante l’intervista, a riportare lo specchio d’acqua entro i parametri necessari per consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive. L’ultimo intervento risale a poche settimane fa, in occasione della World Triathlon Cup Roma 2026, la competizione internazionale che si è svolta il 3 e 4 ottobre nel quartiere Eur, con le prove di nuoto ospitate proprio nel lago.