Fiumicino, prende forma il progetto di un porto crocieristico pubblico

“A Fiumicino prende forma un progetto destinato a rafforzare il ruolo dello scalo portuale e a sostenere lo sviluppo del territorio: la realizzazione di un porto pubblico destinato alla nautica crocieristica”. Ad annunciarlo, presente alla Fiera di Roma nell’ambito del BluePlanet Economy, il Segretario generale dell’Autorità portuale, Fabrizio Urbani.

L’intervento si inserisce in un programma più ampio che ha già visto l’avvio dei lavori per la nuova darsena pescherecci, considerata il primo stralcio funzionale del progetto. La darsena sorgerà nell’area nord del porto e sarà collegata, in una fase successiva, al prolungamento dell’antemurale verso nord, parallelamente alle piste dell’aeroporto di Fiumicino.

“Il progetto – chiarisce Urbani – è stato autorizzato dalle amministrazioni e dalle autorità competenti. Restano ora da definire gli aspetti finanziari, con l’obiettivo di individuare le risorse attraverso finanziamenti pubblici oppure mediante formule di partenariato pubblico-privato”.

Nuovi spazi per pescatori e cantieristica

La darsena pescherecci permetterà di trasferire le imbarcazioni attualmente presenti nel porto del fiume in una struttura più adeguata e organizzata. I pescatori avranno a disposizione posti barca e spazi per depositare materiali, attrezzature e reti.

Il progetto prevede inoltre aree dedicate alla cantieristica, oggi distribuita lungo il fiume e sulle aree demaniali dell’Autorità portuale. L’obiettivo è concentrare queste attività in una zona attrezzata, migliorando la gestione degli spazi e le condizioni operative degli operatori.

I finanziamenti relativi alla darsena sono già stati assegnati e i lavori sono in corso. La conclusione del primo stralcio è prevista entro la fine del 2027.

Il porto crocieristico nella seconda fase

La seconda parte del programma riguarda invece la realizzazione del porto pubblico crocieristico. Si tratta di un’opera distinta dalla darsena pescherecci, ma inserita nello stesso disegno di sviluppo portuale.

Il porto sarà destinato alle attività crocieristiche e rappresenterà una nuova infrastruttura pubblica per Fiumicino. La sua realizzazione potrebbe contribuire alla crescita economica e turistica della città, integrandosi con gli altri interventi portuali previsti dall’amministrazione comunale nella parte meridionale dello scalo.

Il progetto, già definito, approvato e autorizzato, dovrà ora essere accompagnato da un piano finanziario. Sono allo studio diverse possibilità, dai fondi pubblici al coinvolgimento di soggetti privati attraverso il partenariato.

Conclusione dei lavori tra il 2027 e il 2028

Per la darsena pescherecci, la parte civile dei lavori dovrebbe terminare entro la primavera del 2027. Successivamente saranno completati gli impianti, le strutture tecniche e i servizi necessari, compreso il rifornimento di gasolio.

La conclusione complessiva dell’intervento è prevista entro la fine del 2027, mentre l’inaugurazione potrebbe avvenire tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2028.