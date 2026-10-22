Halloween a Nemi, spettacolo gratuito “Racconti paurosi al chiaro di luna”: appuntamento il 31 ottobre a Palazzo Ruspoli

Musiche, cinema horror, poesie e racconti dark gotici nella Sala delle Armi. Primo spettacolo alle ore 18 a ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Nemi – Halloween a Nemi si celebra con le atmosfere suggestive di “Racconti paurosi al chiaro di luna”, lo spettacolo-concerto in programma sabato 31 ottobre nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. Un appuntamento dedicato agli amanti del mistero, delle storie da brivido e delle suggestioni gotiche, con un percorso tra musica, cinema horror, poesie e racconti dark gotici.

L’iniziativa propone un’esperienza originale nel cuore del borgo, trasformando uno degli spazi più caratteristici di Nemi in uno scenario ideale per una serata di Halloween all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Il primo spettacolo, previsto alle ore 18, sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di partecipare liberamente all’evento. È inoltre previsto un secondo spettacolo alle ore 19, con un contributo di partecipazione di 10 euro.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire a cittadini e visitatori un’occasione speciale per vivere Nemi anche attraverso proposte culturali originali, capaci di valorizzare i nostri luoghi storici e di coinvolgere pubblici diversi. Palazzo Ruspoli diventa così la cornice di una serata suggestiva, nella quale la cultura incontra l’atmosfera di Halloween. Abbiamo voluto prevedere un primo spettacolo gratuito, fino a esaurimento posti, per favorire la più ampia partecipazione possibile», dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi.

Lo spettacolo vedrà Domenico Stante nel ruolo di attore e Matteo Sartini al pianoforte, con l’allestimento curato da Sonia Ricci.

L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative con cui il Comune di Nemi promuove il borgo attraverso eventi culturali e occasioni di incontro, valorizzando il patrimonio storico e la vocazione turistica del paese, conosciuto in tutta Italia come il borgo delle fragole e dei fiori.

Informazioni e prenotazioni

Evento: Racconti paurosi al chiaro di luna – Spettacolo concerto di Halloween

Data: sabato 31 ottobre 2026

Luogo: Sala delle Armi, Palazzo Ruspoli, Nemi

Primo spettacolo: ore 18:00, ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Secondo spettacolo: ore 19:00, contributo di partecipazione di 10 euro