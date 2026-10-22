I Ranking Mondiali della Scherma: Santuccio è numero 1 nella spada. Favaretto è in cima nel fioretto

Tre azzurre in cima al ranking mondiale del fioretto femminile. Le nuove classifiche internazionali, aggiornate dopo la prima tappa di Coppa del Mondo per la stagione 2026-2027, confermano il dominio delle fiorettiste italiane. Il podio tutto tricolore della competizione di Takamatsu City, in Giappone, ha permesso a Martina Favaretto di conservare la leadership della classifica di specialità e a Martina Batini di consolidarsi in 2^ posizione. Sale al numero 3 del ranking Arianna Errigo, mentre occupano adesso la 6^ e la 10^ posizione, rispettivamente, Anna Cristino e Alice Volpi. Sono dunque ben cinque le azzurre tra le migliori dieci del ranking mondiale di fioretto femminile.

Nel fioretto maschile, invece, dove è in vetta in ceco Alexander Choupenitch, guadagna il 3° posto Filippo Macchi, seguito al 4° da Guillaume Bianchi. Posizioni numero 12 e 13 per Tommaso Marini e Tommaso Martini, che completano il quartetto di atleti italiani tra i “top 16” della classifica internazionale.

Nella spada femminile consolida la leadership Alberta Santuccio. La vincitrice della Coppa del Mondo 2025-2026, grazie al bronzo conquistato nella tappa d’esordio di Casablanca, è sempre numero 1 della graduatoria mondiale. In 6^ posizione c’è Giulia Rizzi, mentre, in virtù del successo ottenuto sabato scorso in Marocco, Roberta Marzani sale al 25° posto.

Ben tre gli italiani tra i migliori otto del ranking nella spada maschile, con in vetta l’egiziano Mohamed Elsayed: 3° posto per Simone Mencarelli, 4^ posizione per Matteo Galassi, salito sul secondo gradino del podio nella prima gara stagionale, e 8^ piazza per Davide Di Veroli.

Nella sciabola femminile, guidata dalla russa Yana Egorian, resta tra le migliori al mondo Michela Battiston, che occupa attualmente la 9^ posizione. Nella sciabola maschile, dove comanda il francese Sebastien Patrice, il migliore degli azzurri è al momento Cosimo Bertini, al 22° posto del ranking.

Per quanto concerne le classifiche a squadre, l’Italia è numero 1 al mondo nel fioretto femminile e maschile, mentre occupa il 2° posto nella spada femminile (nella scia della Corea) e il 4° nella spada maschile (dove guida il Kazakistan). Nella sciabola, infine, arma in cui la Francia è in vetta sia tra le donne che tra gli uomini, 8^ posizione per la formazione azzurra femminile e 9^ per il team maschile.

Foto Bizzi/Federscherma (da Ufficio Stampa Federscherma)