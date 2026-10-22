Il Re dei Re, il kolossal d’animazione arriva in Italia dal 3 dicembre

Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata arriva nei cinema italiani dal 3 dicembre. Il kolossal d’animazione sarà presentato da Nexo Studios e Acontracorriente come film di Natale, con un racconto dedicato alla vita di Gesù tra avventura e spiritualità.

Il film di Seong-ho Jang: trama, ispirazione e successo internazionale

Diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Rob Edwards, il film ha superato gli 80 milioni di dollari al botteghino. Uscito negli Stati Uniti nel 2025, ha ottenuto un successo definito travolgente e si è poi diffuso in tutta Europa.

L’opera prende ispirazione da The Life of Our Lord, il racconto scritto da Charles Dickens per i suoi figli e letto ogni anno dallo scrittore come tradizione natalizia. Il testo rimase inedito per volontà di Dickens e fu pubblicato soltanto nel 1934, oltre sessant’anni dopo la sua scomparsa.

La storia segue Dickens, suo figlio Walter e la gatta Willa, inseparabile compagna del bambino, nei giorni in cui viene messo in scena Il Canto di Natale. Quando il padre racconta a Walter la storia più grande mai narrata, quella che sembra una semplice favola della buonanotte si trasforma in un viaggio destinato a cambiargli la vita.

Guidato dalla sua immaginazione, Walter si ritrova a camminare accanto a Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove. In compagnia della curiosa Willa, il giovane protagonista affronta un’avventura che gli permette di guardare a quel racconto con occhi nuovi.

Distribuzione italiana, cast vocale e iniziative per le scuole

Le prevendite saranno aperte dal 12 novembre. L’elenco delle sale sarà reso disponibile sui siti nexostudios.it e ilredeirefilm.it. Il cast vocale internazionale comprende Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley.

Nella versione italiana, Maurizio Merluzzo presta la voce a Gesù, mentre Francesco Pezzulli, voce italiana di Leonardo DiCaprio, interpreta Charles Dickens. Nel cast figurano inoltre Gabriele Sabatini, Antonio Sanna, Chiara Colizzi, Luca Ward, Francesco Prando, Stefano De Sando, Paolo Marchese e il giovane Valeriano Corini.

Il film rientra nel progetto I Misteri della Fede di Nexo Studios, stagione cinematografica dedicata alla spiritualità, al rapporto tra l’uomo e il divino e al senso dell’esistenza. Il Re dei Re sarà inoltre disponibile per l’organizzazione di matinée scolastiche al cinema.

Attraverso la collaborazione con Keaton, gli insegnanti potranno prenotare una proiezione su misura sulla piattaforma keaton.eu, scegliendo la sala più comoda per l’istituto e ricevendo materiali didattici per il lavoro in classe. Il progetto è distribuito in collaborazione con Avvenire, Famiglia Cristiana, Gruppo Editoriale San Paolo e RTL 102.5, radio ufficiale.